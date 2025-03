Demokraci przeciwko decyzji Trumpa. "Przekroczył granicę appeasementu"

Wiceprzewodniczący komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów, Gregory Meeks, zaapelował do administracji Donalda Trumpa o natychmiastowe zniesienie "nielegalnego" zamrożenia wsparcia dla Ukrainy. Podobne stanowisko zajęli inni politycy Partii Demokratycznej oraz republikańska senator Susan Collins.

Demokraci apelują do Republikanów

Meeks zaznaczył, że gdyby prezydent Trump faktycznie dążył do sprawiedliwego porozumienia pokojowego dla Ukrainy, nie zrezygnowałby z kluczowych narzędzi nacisku, jakimi dysponowały Stany Zjednoczone przed rozpoczęciem negocjacji. "Nie stanąłby po stronie autorytarnego przywódcy odpowiedzialnego za zbrodnie wojenne" – napisał Meeks w swoim oświadczeniu. Wezwał także republikanów do przeciwstawienia się "katastrofalnemu i bezprawnemu" blokowaniu pomocy.

Mike Quigley, współprzewodniczący parlamentarnej grupy ds. Ukrainy, uznał, że Trump "przekroczył granicę appeasementu". – Do moich kolegów z Partii Republikańskiej: nadszedł czas, kiedy musicie dokonać wyboru między demokracją a autokracją – podkreślił Quigley.

Krytyka nadeszła również ze strony części Republikanów. Kongresmen Mike Lawler ostrzegł, że "zaprzestanie wsparcia dla Ukrainy zagroziłoby stabilności Europy i wolnego świata". Senator Susan Collins, która miała udział w opracowywaniu ostatniego pakietu pomocowego dla Ukrainy, wyraziła stanowisko, że Stany Zjednoczone "nie powinny wstrzymywać swoich wysiłków". – To Ukraińcy przelewają krew. To Putin rozpoczął niesprowokowany i nieuzasadniony atak na wolny, demokratyczny i suwerenny kraj – podkreśliła Collins.

Rosja reaguje na decyzję Trumpa

Na zablokowania przez amerykańską administrację militarnego wsparcia dla Kijowa zareagowały również władze Rosji.

– Zawieszenie pomocy wojskowej dla Ukrainy może ułatwić proces pokojowy – powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow o decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa. – Jeśli Stany Zjednoczone rzeczywiście postanowiły zawiesić pomoc wojskową dla Ukrainy, może to zmusić reżim w Kijowie do zaangażowania się w proces pokojowy – stwierdził polityk, cytowany we wtorek przez agencję prasową TASS.

Czytaj też:

Co z Zełenskim po wyborach na Ukrainie? Musk ma pomysłCzytaj też:

Chiny i Kanada biorą odwet za decyzję Trumpa