Kilka dni temu wojska ukraińskie zaczęły wycofywać się z obwodu kurskiego. Jak pisze analityk "Forbesa" David Axe, żołnierze działali szybko, najwyraźniej pod osłoną ciemności. Musieli zostawić ciężki sprzęt, którego nie mogli zabrać ze sobą, w efekcie pozostawiając go do przejęcia wrogowi.

Analityk zauważa, że w ten sposób Rosjanie mogli przejąć "najlepsze pojazdy i artylerię należące do najlepszych brygad Ukrainy”.

"W sumie Ukraińcy stracili około 500 samochodów i innego ciężkiego sprzętu w obwodzie kurskim. Rosjanie stracili około 600” – pisze Axe.

M-1 Abrams

W 2023 roku Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie 31 czołgów M-1 Abrams, wyposażając w nie jeden batalion elitarnej 47. Brygady Zmechanizowanej.

"Walcząc agresywnie i atakując, 47. Brygada Zmechanizowana często porzucała uszkodzone M-1 na spornej ziemi niczyjej między liniami ukraińskimi i rosyjskimi, uniemożliwiając naprawę i przywrócenie do służby wartych wiele milionów dolarów czołgów. Nic więc dziwnego, że opuszczając region Kurska, brygada zostawiła za sobą kolejnego uszkodzonego Abramsa, a Rosjanie go zdobyli” – pisze Axe.

W wyniku walk straty 47 Brygady Zmechanizowanej wyniosły nie mniej niż 10 i nie więcej niż 19 M-1.

M-2 Bradley

Według wielu ekspertów, M-2 Bradley jest najlepszym pojazdem bojowym biorącym udział w wojnie rosyjsko-ukraińskiej ze względu na zrównoważone połączenie mobilności, ochrony i siły ognia.

Administracja Bidena wysłała na Ukrainę ponad 300 Bradleyów, a Ukraińcy rozdzielili je pomiędzy co najmniej sześć batalionów, w tym 47. Brygadę Zmechanizowaną. "Ukraińskie Siły Zbrojne straciły już co najmniej 80 Bradleyów, a co najmniej jeden został przejęty przez Rosjan w obwodzie kurskim" – pisze Axe.

Nowe Bradleye nie pojawią się już w Siłach Zbrojnych Ukrainy, chyba że administracja Donalda Trumpa zdecyduje się przekazać nowe egzemplarze.

M-777

Przybycie wiosną 2022 r. na Ukrainę pierwszych samobieżnych dział M-777 produkcji brytyjskiej było punktem zwrotnym, oznaczającym początek przejścia przestarzałej artylerii Ukrainy z radzieckich dział i pocisków na najnowsze działa i pociski zachodnie.

Łącznie Ukraińcy otrzymali około 200 M-777. Jednak ich znaczenie sprawia, że stały się priorytetowym celem dla Rosjan, a Ukraińcy stracili co najmniej 55 M-777. Rosjanom udało się przejąć jedno z tych dział samobieżnych podczas wycofywania ukraińskich sił zbrojnych z obwodu kurskiego. Jest to prawdopodobnie pierwszy nienaruszony egzemplarz M-777 w ich rękach.

