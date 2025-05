Kwaśniewska oburzona. "Nie rozumiem, że ktoś taki jak Stanowski startuje w wyborach"

Żona Aleksandra Kwaśniewskiego udzieliła wywiadu, w którym przyznała, że jest "wściekła na kampanię". "Jestem. I nie jestem jedyna. Miałam się nie wypowiadać publicznie, miałam na ten temat nie rozmawiać z dziennikarzami. Nawet to sobie postanowiłam" – przyznała.

Co się zmieniło? Kwaśniewska mówi, że "emocje się skumulowały". Wskazała wprost na postać Krzysztofa Stanowskiego. "Patrzę na niektórych kandydatów, którzy zebrali 100 tys. podpisów, i zastanawiam się, po co oni to robią. Przecież to jest tragifarsa, zaprzeczenie wzięcia udziału w wyścigu na najwyższe stanowisko w państwie, na najważniejszą osobę w państwie, która w przyszłości będzie podejmowała najważniejsze decyzje. Przyglądam się panu Stanowskiemu i nie rozumiem, że ktoś taki startuje w wyborach. Oglądałam debaty prezydenckie i (...) moje zdziwienie jest niewiarygodne" – powiedziała w wywiadzie dla Onetu.

"Koszmarna sytuacja"

Aleksandrze Kwaśniewskiej nie podoba się też kandydatura Karola Nawrockiego. "Takiego kandydata, jak pan Nawrocki do tej pory chyba nie mieliśmy. No, może poza Stanisławem Tymińskim.W jakimś stopniu. Tymiński był facetem znikąd. Teraz mamy osobę, która już zapisała się w naszej historii. Wiemy, skąd przychodzi jako niezależny kandydat. Jego background jest niesamowity. Te jego znajomości, przyjaźnie z ludźmi z półświatka. Koszmarna sytuacja. Mam wrażenie, że zagrał się już na śmierć... Jego elektoratu to nie rusza" – przekonuje.

Była pierwsza dama nawiązała do kwestii mieszkań. "Przecież jego koledzy tłumaczą tę sytuację. Ich zdaniem wszystko było dobrze, wszystko było zgodnie z prawem. Jest we mnie tak wielka złość, że ten żelazny elektorat PiS chce wybrać tę osobę na urząd prezydenta. To jest potworne" – oburza się Kwaśniewska.

Czytaj też:

Duda o poparciu Nawrockiego. Zdecydowana reakcjaCzytaj też:

"Żenujący spektakl". Morawiecki o sprawie Nawrockiego