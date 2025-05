Poseł zastraszał dyrektor szkoły? Kowalski odpiera zarzuty: Weszliśmy porozmawiać

Rodzice ze Szkoły Podstawowej nr 209 zaalarmowali posła Kowalskiego w sprawie prób usunięcia godła z placówki. Według ich relacji, dyrekcja szkoły chciała zdjąć godła ze wszystkich sal lekcyjnych. Poseł PiS w towarzystwie Roberta Bąkiewicza oraz telewizji wPolsce24 weszli do placówki, aby dokonać interwencji.

W szkole doszło do awantury?

Po zajściu, w mediach społecznościowych pojawił się wpis burmistrza Bielan, w którym stwierdził on, że doszło do wtargnięcia na teren szkoły oraz zastraszenia dyrektor i pracowników szkoły. Grzegorz Pietruczuk dodał, "że mimo wyraźnego polecenia opuszczenia terenu szkoły dokonali oni (Kowalski, Bąkiewicz i telewizja wPolsce24) zajęcia gabinetu pani dyrektor", a "personel czuł się zagrożony przez ich obecność i słowa".

Zupełnie inaczej sprawę przedstawił Janusz Kowalski. Polityk PiS wskazał, że interwencja miała zupełnie inny przebieg.

– Wszystko odbywało się spokojnie i kulturalnie. Weszliśmy porozmawiać, ale pani dyrektor uciekła w ciągu 30 sekund. Wszystko, co burmistrz napisał, jest nieprawdziwe. Nie było nagrywania dzieci. To jest placówka publiczna i chcieliśmy zadać pytanie o ściąganie godła, bo taki mamy obowiązek. To jest pierwszy taki przypadek w III RP. Nie tylko w Warszawie zdejmują krzyże, ale i polskie godło – powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską.

– Weszliśmy do pani dyrektor, zadaliśmy jej pytanie. Powiedziałem, że jestem posłem, że chcę przeprowadzić interwencję, a ona uciekła. My tak samo wyszliśmy z gabinetu i pojechaliśmy do burmistrza, ale go nie było – dodał poseł.

Kowalski wyjaśnił, że nigdy w historii III RP nie było sytuacji, w której dyrektor szkoły nakazałby zdjąć godło państwowe ze ściany w sali lekcyjnej. Dodał, że "burmistrza nie było wtedy szkole, wszystko, co napisał to fake news".

Czytaj też:

Kowalski: Trzaskowski i Tusk szykują Polsce horror migracyjnyCzytaj też:

Kowalski: Granica polsko-niemiecka jest dziurawa