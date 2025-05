Kandydat na prezydenta dostaje groźby. Odmówił policyjnej ochrony

Na finiszu kampanii wyborczej, kandydat na prezydenta z ramienia Konfederacji poinformował o otrzymywanych groźbach. "Mam coraz bardziej dosyć naszego kartonowego państwa. Po mojej wizycie we Lwowie dostałem maila z groźbami od Ukraińców. Od razu to zgłosiłem odpowiednim służbom" – napisał Sławomir Mentzen w mediach społecznościowych.

Polityk wskazał, że choć od tego czasu minęły już prawie trzy miesiące, to sprawców nie udało się znaleźć. "Teraz dostałem kolejne groźby od tych samych ludzi, tym razem w formie nagrania. Machają tym samym przerobionym zdjęciem mojej rodziny, które wtedy wysłali mi mailem" – przekazał. Na nagraniu stoi grupka zamaskowanych mężczyzn. Mówią po ukraińsku.

"Jeśli ktoś będzie chciał zrobić mi krzywdę..."

– Wczoraj wieczorem, po wiecu w Toruniu, dostałem propozycję ochrony od policji. Nie skorzystałem. Wolałbym, żeby policja zajęła się znalezieniem osób, które mi grożą – powiedział w czwartek na antenie Radia Zet Sławomir Mentzen. – Jeśli ktoś będzie chciał zrobić mi krzywdę, to i tak to zrobi. Niezależnie od tego, czy będę miał ochronę, czy nie – stwierdził kandydat Konfederacji na prezydenta.

– Może to być oczywiście rosyjska prowokacja. Nawet wolałbym, żeby to była rosyjska prowokacja, niż żeby rzeczywiście jacyś Ukraińcy grozili mi śmiercią. Byłby to dla mnie i dla mojej rodziny wariant zdecydowanie bezpieczniejszy – wyjaśnił polityk.

"Nigdy nie miałem o niej zbyt dobrego zdania"

Mentzen został zapytany o wpis przewodniczącej klubu parlamentarnego Lewicy. "Nie dostałeś, tylko nieudolnie nagrałeś z kolegami [film z groźbami – przy. red.]" – napisała na platformie X Anna Maria Żukowska.

– Słów brakuje na coś takiego. Jeżeli pani Żukowska uważa, że bym tworzył groźby względem moich dzieci czy mojej żony, jest to jakieś nieporozumienie. Nigdy nie miałem zbyt dobrego zdania o pani Żukowskiej, ale tutaj przekroczyła wszystkie granice – skomentował polityk Konfederacji.

Wizyta Mentzena we Lwowie

Sławomir Mentzen odwiedził Lwów w trzecią rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zamieścił w sieci wideo, na którym wspólnie z europoseł Anną Bryłką domagają się od władz Ukrainy zaprzestania kultu Bandery.

– Jesteśmy z Anią Bryłką we Lwowie pod pomnikiem Bandery. To jest terrorysta, który jeszcze w II RP został skazany przez polski sąd na karę śmierci za morderstwa na Polakach. Następnie założył Organizację Ukraińskich Nacjonalistów, która jest odpowiedzialna za rzeź na Wołyniu. Ludzie tego człowieka zamordowali 100 tysięcy Polaków – mówił Mentzen. – Ukraina musi jak najszybciej zakończyć kult Bandery – dodał.

