Kogo poprze Konfederacja w II turze? Bosak wymijająco

Jak wynika z sondażu IBRiS dla "Polityki", kandydat Koalicji Obywatelskiej może liczyć na poparcie 33,7 proc. badanych. Na Karola Nawrockiego chce głosować 21,6 proc. wyborców, a na Sławomira Mentzena – 11,8 proc.

Na dalszych miejscach znaleźli się: Szymon Hołownia (Trzecia Droga) – 7,1 proc., Magdalena Biejat (Lewica) – 5,8 proc., Adrian Zandberg (Razem) – 5,6 proc., Grzegorz Braun (KKP) – 3,4 proc., Krzysztof Stanowski – 1,2 proc., Marek Jakubiak (Wolni Republikanie) – 1,1 proc., Artur Bartoszewicz – 0,8 proc., Maciej Maciak (RDiP) – 0,2 proc. i Marek Woch (OF "BiS") – 0,2 proc.

6,3 proc. badanych wskazało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Kto zwyciężyłby w II turze?

W badaniu uwzględniono również poparcie w ewentualnej drugiej turze wyborów prezydenckich.

Również w tym przypadku triumfuje prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski w bezpośrednim starciu z Karolem Nawrockim uzyskałby 54,5 proc. głosów, natomiast kandydat popierany przez PiS – 37,7 proc.

Bosak: Odmawiam wszelkich spekulacji

Właśnie do scenariusza z drugą turą wyborów prezydenckich odniósł się na antenie TVN24 wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

– Odmawiam wszelkich spekulacji o ewentualnym wejściu lub nie naszego kandydata do II tury – powiedział polityk Konfederacji. – Ja chcę, żeby Sławomir Mentzen wszedł do tej II tury i miał jak najlepsze wyniki – dodał.

Dopytywany przez Konrada Piaseckiego o udzielenie poparcia w przypadku braku kandydata Konfederacji w drugiej turze, Bosak odpowiedział: "Jeżeli pan redaktor mnie wciąga, żebym ja teraz rozmawiał, co będzie, jak Sławomir Menzen nie wejdzie, to pan mnie wciąga w to, żebym ja spekulował o porażce kolegi, któremu ja kibicuję, żeby był w tej II turze".

– Dajmy Polakom zdecydować, pozwólmy Polakom zagłosować. I mamy wówczas od zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę 2 tygodnie, żeby sobie to przedyskutować w wywiadach, w debatach, co się wydarzy – zaapelował wicemarszałek Sejmu.

