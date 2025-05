Kaczyński: Jest lepiej niż w planie

– Jestem bardzo zadowolony, bo jest lepiej niż było w planie. Kandydaci rządowi mają ledwo 40 proc. Nawet jeżeli dodać do tego Adriana Zandberga, to i tak będzie wyraźna mniejszość. Pan marszałek mówił, że to żółta kartka dla rządu. To jest czerwona kartka – przekazał Jarosław Kaczyński, komentując wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich, .

Prezes PiS wskazał również, że "przyjdzie taki moment, aby rozmawiać o poparciu w drugiej turze Karola Nawrockiego przez Sławomira Mentzena". – To zależy od dwóch stron – dodał.

Exit poll. Znamy wyniki

Wyniki exit poll przygotowane przez pracownię Ipsos dla trzech stacji telewizyjnych: TVP, TVN, Polsatu pokazują, że Rafał Trzaskowski uzyskał 30,8 proc., Karol Nawrocki 29,1 proc., a Sławomir Mentzen 15,4 proc. Dużym zaskoczeniem jest czwarte miejsce dla Grzegorza Brauna – 6,2 proc.

Z kolei według badania exit poll przeprowadzonego przez OGB dla Telewizji Republika, I turę wyborów wygrał Rafał Trzaskowski z wynikiem 31, 6 proc. Drugie miejsce zajął Karol Nawrocki z wynikiem 29,8 proc. Na trzecim miejscu uplasował się Sławomir Mentzen, który uzyskał 14 proc. poparcia.

Politycy PiS komentują. Duży optymizm

Taki rozkład głosów spotkał się z wielką radością polityków PiS. "Morawiecki Brawo, Karol Nawrocki! Polska Cię potrzebuje – teraz bardziej niż kiedykolwiek. Prowadź Nas do zwycięstwa 1 czerwca!" – komentuje Mateusz Morawiecki. Radosław Fogiel komentuje: "Znakomity wynik".

"Mina Trzaskowskiego mówi wszystko! Idziemy po Was!" – napisał poseł Jan Kanthak, a Dariusz Matecki zwraca uwagę: "BRAUN MA WIĘCEJ OD HOŁOWNI – ten wynik to nie tylko klęska Hołowni – to koniec złudzeń. Człowiek, który myślał, że da się rządzić Polską z telewizyjnego telepromptera i kazaniami w stylu stand-upu, właśnie wypadł z gry na zawsze. Polacy pokazali mu miejsce – i bardzo dobrze. Polityka to nie kabaret, a Polska to nie scena do błaznowania!".

"Bardzo dobry wynik Karola Nawrockiego dający dobrą perspektywę na wygranie wyborów prezydenckich w drugiej turze. Ogromne podziękowania dla tych, którzy głosowali na Karola Nawrockiego. Brawa dla sztabu wyborczego i Pawła Szefernakera za wykonaną tytaniczną pracę" – zauważa Jan Mosiński. Jacek Sasin ocenia, że "jest dobrze". "Wiatr w żaglach, serca pełne nadziei. Dziękujemy za każdy głos – każdy zbliża nas do celu. Ale to jeszcze nie koniec. Teraz pełna mobilizacja: dla Polski, dla ludzi, dla zwycięstwa Karola Nawrockiego. Nie zwalniamy ani na moment!" – komentuje były wicepremier.

