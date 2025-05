"To nie są żadni naziole". Holland zaskoczyła wyznaniem

Reżyser komentowała wyniki I tury wyborów prezydenckich. Jak przyznała, dla niej są one "smutne", choć nie utożsamia ich z porażką. Zwróciła uwagę na, jej zdaniem, "przechył na brunatną stronę", który ma mieć miejsce w Europie.

– Jesteśmy w sytuacji społecznego zamętu. Oczywiście czuję strach, bo to historyczny moment, przechył w brunatną stronę to nie epizod, tylko coś, co może zadecydować o naszej przyszłości przez długie lata – powiedziała.

Holland o Tusku i Mentzenie

Holland ponownie skrytykowała rząd Donalda Tuska za złą komunikację ze społeczeństwem. Obecny gabinet nie potrafi wytłumaczyć Polakom "dlaczego pewne sprawy, wbrew obietnicom, poszły w odstawkę".

– Smutne fakty są takie, że obecnemu rządowi nie udało się przez te półtora roku spełnić oczekiwań ich wyborców i wyborczyń. Mam ogromną pretensję do obecnego rządu o brak odpowiedniej komunikacji (...) Wielką winę ponoszą za to politycy Trzeciej Drogi, bo zignorowali tych, którzy 15 października zdecydowali o wygranej koalicji. Stracili centrowych, w miarę progresywnych wyborców, a nie zyskali nikogo z prawej strony – powiedziała.

Reżyser nie chciała krytykować wyborców Sławomira Mentzena, o głosy których walczą w II turze Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki.

– To nie tak, że w ciągu półtora roku społeczeństwo z progresywnego zrobiło się brunatne. Większość wyborców Mentzena to nie są żadni naziole. To ludzie, którzy szukają alternatywy, czegoś, co jest wyraziste, nowe, co traktuje ich serio. Myślę, że nie należy dziś z wyższością spoglądać na tych, którzy w tych wyborach wybrali inaczej – stwierdziła.

– Przestrzegam przed banalizowaniem przekazu skrajnej prawicy i faszystowskiego języka, na przykład poprzez szukanie wroga i kreowanie politycznej siły na deklaracjach obrony przed nim – dodała.

