Szef PSL i Trzaskowski przekonują: Kochamy polską wieś, ziemię, rolnictwo, nasze tradycje

Rafał Trzaskowski i Władysław Kosiniak-Kamysz odwiedzili w czwartek rodzinne gospodarstwo rolne w Niecieczy. W trakcie spotkania z mediami lider PSL przekonywał, że kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta jest przywiązany do polskiej wsi i tradycyjnych wartości.

– Panie prezydencie, tu jak w pigułce spotyka się cała Polska, nasza historia, tradycja. Jak jedziemy przez okoliczne wsie, widzimy przydrożne kapliczki, krzyże. One napisały naszą historię, kulturę ludową, która wyrasta z naszych korzeni, chrześcijańskich korzeni, z tradycji tej ziemi – mówił Kosiniak-Kamysz.

Minister obrony narodowej wskazał, że wspólnie z prezydentem Warszawy, "w imieniu całej polskiej wsi", złożyli dzisiaj kwiaty na grobie Wincentego Witosa.

– Witos to jest dobro narodowe nas wszystkich. My nikogo z patriotyzmu nie wykluczamy. My włączamy pod biało-czerwoną wszystkich. Dzisiaj prawnuk Wincentego Witosa był razem z nami. Więc wszyscy ci, którzy się martwią, jak Witos patrzy na nas, to myślę z wielką przyjaźnią i radością, że jesteśmy wspólnie razem, z dobrymi intencjami, kochamy polską wieś, ziemię, rolnictwo, nasze tradycje, kochamy wszystko to, z czego wyrastamy. I ta miłość to nie tylko słowa, to są też czyny – mówił dalej szef PSL.

Lider PSL: Trzaskowski będzie dobrym gospodarzem

Kosiniak-Kamysz zachwalał prezydenta Warszawy, podkreślając, że będzie on "dobrym gospodarzem" i nie zawiedzie nadziei rolników.

– Chcielibyśmy też panie prezydencie prosić, jak pan wygra wybory (...) bo prezydent to jest dobry gospodarz. Rafał Trzaskowski będzie dobrym gospodarzem polskiej wsi i Polski – powiedział.

– Prosimy panie prezydencie, niech dożynki prezydencie z wybrukowanego placu przez Pałacem Prezydenckim, który nie jest miejscem kojarzącym się z wsią, wrócą do Spały. Wróćmy do tej pięknej tradycji, którą rozpoczęto w II RP. Czy możemy na to liczyć? – dodał na co Trzaskowski odpowiedział twierdząco.

