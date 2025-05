"Nie zamierzam skończyć jak Lepper czy Gowin". Mocny wpis Mentzena

Spotkanie w pubie, do jakiego doszło w sobotę między Sławomirem Mentzenem, a Radosławem Sikorskim i Rafałem Trzaskowskim odbiło się szerokim echem w polskiej polityce. Na posła Konfederacji spadła lawina krytyki, nie tylko ze strony Prawa i Sprawiedliwości, ale także jego wyborców. Metnzenowi zarzucono zdradę oraz to, że dał się wykorzystać przez polityków KO. Lider Nowej Nadziei już dwukrotnie zabierał głos w sprawie i tłumaczył swoją decyzję. Mimo to, nie udało mu się uciszyć wszystkich głosów krytyki.

Adam Bielan stwierdził dziś na antenie Polsatu News, że jeśli wybory wygra Trzaskowski to "będzie można również Sławomira Mentzena rozliczać z każdej decyzji Rafała Trzaskowskiego, którą będzie podejmować jako prezydent". Dodał, że będzie to bardzo duża odpowiedzialność i nie wie, czy polityk Konfederacji będzie chciał ją wziąć na siebie.

Mentzen odpowiada Bielanowi

Mentzen nie pozostawił słów Bielana bez odpowiedzi. We wpisie na platformie X stwierdził, że polityk PiS próbuje go szantażować moralnie. Tezy Bielana określił jako bzdurne.

"Nie ja wam wybierałem kandydata, nie ja mu prowadziłem kampanię, nie ja zbudowałem mu wizerunek niezbyt lotnego osiłka, nie ja kręciłem i zmieniałem wersję w sprawie kawalerki. To wy za to wszystko odpowiadacie" – napisał poseł.

"Próba zmuszenia mnie do poparcia Nawrockiego pokazuje, jak PiS widzi Konfederację. Jako przystawkę która musi robić to, czego chce PiS. Po moim trupie. Na to nigdy nie możecie liczyć. Nie zamierzam skończyć jak Lepper, Giertych, Gowin czy Hołownia" – dodał Mentzen.

Polityk Konfederacji zakończył swój wpis stwierdzeniem, że im prędzej politycy PiS zaakceptują niezależność partii Mentzena, tym łatwiej będzie im "uniknąć takich kretyńskich wypowiedzi, jak ta Bielana".

