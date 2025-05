"Teraz szykują to w całej Polsce". Jaki ostrzega przed Tuskiem i Trzaskowskim

Jak wynika z najnowszego sondażu OGB, wśród zdecydowanych wyborców Karol Nawrocki uzyskał 51,3 proc. głosów, zaś Rafał Trzaskowski – 48,7 proc. Obaj kandydaci mobilizują wyborców i starają się przekonać do siebie jak największą część elektoratów kandydatów, którzy nie przeszli do II tury wyborów. Wspierają ich w tym politycy obu największych partii w polskim Sejmie.

– Najbliższe wybory to będzie wybór nie tylko pomiędzy Polską biało-czerwoną, a Polską tęczową, jak dzisiaj wspomniał Karol Nawrocki, ale to również będą wybory pomiędzy Polską wolności, a Polską niewoli. Mianowicie to będą wybory o tym, czy dalej będzie w Polsce obowiązywała wolność słowa, czy jednak zdecydujemy się na cenzurę – powiedział Patryk Jaki w poniedziałek na konferencji prasowej.

Cenzura w Polsce?

Europoseł PiS wskazał na przykład Rumunii. Według medialnych doniesień w kraju rozpoczęto prace nad nowymi przepisami z zakresu mowy nienawiści. Projekt ustawy w tej sprawie w znaczący sposób ogranicza wolność słowa i wprowadza szeroko pojętą cenzurę. Jaki ostrzega, że taka sama sytuacja będzie miała miejsce w Polsce w przypadku zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego.

– Wystarczy poczytać ustawę o tzw. mowie nienawiści, którą zgotował nam rząd Donalda Tuska i którą Rafał Trzaskowski zapowiada, że podpisze. Mianowicie w tej ustawie również macie państwo rozszerzenie definicji czynów karalnych z zakresu wolności słowa – wskazał polityk.

Jaki przypomniał, że w Parlamencie Europejskim większość polityków partii tworzących w Polsce koalicję rządzącą głosowała za tym, aby karać posłów za tzw. mowę nienawiści.

– A teraz szykują to w całej Polsce, żeby Polacy nie mogli protestować w internecie, pokazując, na czym naprawdę polega pakt migracyjny – dodał polityk.

