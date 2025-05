Nawrocki odpowiedział na pytania Brauna. Takiej reakcji się nie spodziewał

Europoseł Grzegorz Braun zajął czwarte miejsce w wyborach prezydenckich. Głos na niego oddało 1,24 mln Polaków (6,34 proc.). Zdobycie poparcia choć części wyborców Brauna może być kluczowe dla Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów.

Braun wysłał do sztabów obu kandydatów listę pytań, które warunkowały przekazanie poparcia w II turze wyborów. Odpowiedzi nadeszły jednie od Karola Nawrockiego.

Braun niezadowolony z odpowiedzi Nawrockiego

Konfederacja Korony Polskiej wskazała, że otrzymała od sztabu popieranego przez PiS kandydata dziesięć odpowiedzi, z których połowa nie jest związana z treścią pytań. Pozytywnie oceniono odpowiedzi na kwestie związane z bezpieczeństwem kraju: działań na rzecz pokoju za naszą wschodnią granicą, niewysyłania polskich żołnierzy na Ukrainę, potępienia banderyzmu, chęci wyegzekwowania ekshumacji ofiar ukraińskiego ludobójstwa na Polakach, odrzucenia paktu migracyjnego, odrzucenia Zielonego Ładu oraz sprzeciwu wobec aborcji.

Jednocześnie negatywnie oceniono kwestie dotyczące wsparcia sprzętem wojskowym wojsk Ukrainy i przykładów łamania prawa w latach 2020 – 2022 w okresie lockdownu. Braun nie był również zadowolony z powodu braku jednoznacznego stanowiska wobec obowiązku szczepień oraz selekcji eugenicznej i eutanazji.

"Karol Nawrocki pełniąc funkcję Prezesa IPN, sam stwierdził, że «sprawa ekshumacji w Jedwabnem go przerosła» – niestety odpowiedź na pytanie związane z obroną interesów Polaków przed atakami żydowskich organizacji (ekshumacja w Jedwabnem, odrzucenie roszczeń do majątków bezspadkowych, celebracji chanukowych) została przez Karola Nawrockiego pominięta – zatem wnioskujemy, że w tych kwestiach będzie on kontynuatorem działań Andrzeja Dudy" – czytamy w komunikacie partii.

"Nasza konkluzja po analizie treści odpowiedzi Karola Nawrockiego i braku odpowiedzi Rafała Trzaskowskiego: BOŻE, miej w opiece Polskę całą!" – podsumowano.

