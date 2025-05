Wieliński z "Wyborczej": PiS przeprowadziło operację specjalną na społeczeństwie

Publicyści dyskutowali w TVP Info nt. sytuacji w kraju na kilka dni przed wyborami prezydenckimi. Wieliński z gazety Adama Michnika, znany z ostrej krytyki PiS oraz jawnego sprzyjania Rafałowi Trzaskowskiemu, przekonywał, że Polacy zostali zmanipulowani przez poprzednie rządy. Nawiązał też do prezydenta Andrzeja Dudy.

– Polska jest tak spolaryzowana przez te 10 lat. 10 lat takiej operacji specjalnej na polskim społeczeństwie, któremu się najpierw wmawiało komfort i dobrobyt dzięki transferom socjalnym od państwa – rozpoczął.

– Potem szczuło się na kolejnych wrogów narodu, począwszy od elit sędziowskich, skończywszy na współobywatelach o innej orientacji czy innym kolorze skóry. Karmiło się nienawiścią, także z tych studiów, w których jesteśmy. Taki był zamysł Jacka Kurskiego, który za to odpowiadał musi za to zostać rozliczony. Po prostu społeczeństwo padło ofiarą celowej taktyki, strategii mającej na celu wyciągnięcie tego, co najgorsze – przekonywał pracownik "Wyborczej".

Ranking zaufania. Trzaskowski i Nawrocki poza podium

Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że liderem zestawienia jest prezydent Andrzej Duda, któremu uda 48 proc. Polaków. To wzrost o 5 punktów procentowych.

Na drugim miejscu znalazł się marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia, któremu ufa 43 proc. respondentów (spadek o 2 pkt proc.), a na trzecim minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski z Platformy Obywatelskiej, który uzyskał 40-proc. wynik (spadek o 1 pkt proc.).

Tuż za podium, na czwartym miejscu, znaleźli się Sławomir Mentzen z Konfederacji i Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej, którym ufa po 39 proc. badanych. Prezes partii Nowa Nadzieja zanotował wzrost o 5 punktów procentowych, natomiast prezydent Warszawy – spadek o 5 punktów procentowych.

Piąte miejsce zajął prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz z wynikiem 38 proc. (spadek o 2 pkt proc.), szóste – Magdalena Biejat z Lewicy, której ufa 78 proc. respondentów (wzrost o 10 pkt proc.), siódme – wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji z wynikiem 36 proc. (wzrost o 2 pkt proc.).

Dopiero ósme miejsce zajął kandydat na prezydenta popierany przez PiS, Karol Nawrocki. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej uplasował się ex aequo z premierem Donaldem Tuskiem.

