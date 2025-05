Trzaskowski: W ostatnich godzinach będą nas motywować dobre emocje

Piątek jest ostatnim dniem kampanii przed II turą wyborów prezydenckich. Karol Nawrocki odwiedził rano Gorlice, a Rafał Trzaskowski spotkał się z mieszkańcami Włocławka. Kandydat Koalicji Obywatelskiej prosił swoich wyborców o głosy. Dziękował również za pomoc wszystkim tym, którzy włączyli się w jego kampanię.

– Pamiętam dokładnie, jak zaczynaliśmy tę kampanię 8 miesięcy temu. Prekampanię, później kampanię, jak jeździłem po Polsce i bardzo często na spotkania przychodziło po 500-1000 osób i wtedy byliśmy pod wrażeniem tego, jak wiele osób jest w stanie się zmobilizować. A teraz gdziekolwiek jestem, tak jak tutaj we Włocławku, przychodzą całe tłumy – powiedział Trzaskowski.

– Chciałem wam za to serdecznie podziękować, bo właśnie to wasze zaangażowanie zadecyduje o wyborach prezydenckich i zadecyduje o tym, kto zostanie prezydentem – mówił dalej prezydent Warszawy.

Trzaskowski podkreślił, że w ostatnich godzinach kampanii wyborców powinny motywować i napędzać "dobre emocje".

– Przede wszystkim dobre emocje, ale właśnie to, co wielokrotnie obserwowałem u was w regionie, a mianowicie połączenie respektu dla tradycji z chęcią zmiany Polski, bo właśnie dzisiaj to są te emocje, które doprowadzą do tego, że będziemy mogli naprawdę z dumą, ale przede wszystkim z ufnością spojrzeć w przyszłość – powiedział.

Kto wygra wybory?

W najnowszym sondażu to Rafał Trzaskowski tryumfuje. Na kandydata Koalicji Obywatelskiej chce bowiem zagłosować 49,1 proc. respondentów. Z kolei na popieranego przez PiS Karola Nawrockiego planuje zagłosować 48,1 proc. ankietowanych. Sondaż przeprowadził IBRIS dla Polsat News.

Z badań wynika, że w drugiej turze wyborów prezydenckich frekwencja sięgnie 77,7 proc. Odpowiedź "Nie wiem/Trudno powiedzieć" zaznaczyło 2,8 proc. ankietowanych.

Trzaskowskiego poparło 60 proc. kobiet i 38 proc. mężczyzn, podczas gdy na Nawrockiego wskazało 36 proc. kobiet i 61 proc. mężczyzn.

