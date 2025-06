Powstanie rząd techniczny? Komentarz prezydenta Dudy

W poniedziałkowym wystąpieniu prezes PiS Jarosław Kaczyński zaproponował utworzenie rządu technicznego. Według niego "wynik wyborów prezydenckich to czerwona kartka dla obecnego rządu". – Demokracja walcząca przegrała – powiedział. Podkreślił, że premierem tego rządu nie musi być polityk związany z PiS, natomiast – jak dodał – musi być to człowiek wyłoniony w rozmowach ze wszystkimi, którzy "byliby gotowi tego rodzaju projekt poprzeć". Dlatego, zaapelował do "wszystkich sił" politycznych, by poparły tę inicjatywę.

Duda tonuje emocje

We wtorek prezydent Andrzej Duda spotkał się z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą. Podczas konferencji prasowej po rozmowie, Duda został zapytany, jakie będą jego rekomendacje dla prezydenta elekta Karola Nawrockiego w obliczu propozycji powstania rządu technicznego.

Polityk odparł, że będzie patrzył ze spokojem na sytuację polityczną w kraju. – Żeby powstał jakikolwiek nowy rząd, to najpierw ten, który jest, musi upaść. Pan prezydent elekt Karol Nawrocki jest dzień po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów. Miło mi jest, że dzisiaj wieczorem już możemy się spotkać, natychmiast praktycznie, kiedy tylko wrócę do Warszawy – powiedział ustępujący wkrótce prezydent RP.

We wtorek wieczorem Andrzej Duda ma spotkać się z Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydenckim. Jak powiedział w poniedziałek wieczorem w TVN24 minister w kancelarii prezydenta Andrzej Dera, "pierwsze spotkanie będzie miało taki bardziej charakter ogólny".

Mentzen zaprasza Kaczyńskiego na spotkanie

"Propozycja Jarosława Kaczyńskiego, dotycząca rządu technicznego i zakończenia rządów Tuska, na pierwszy rzut oka wydaje się nie mieć żadnych szans na większość w Sejmie" – napisał wcześniej Sławomir Mentzen we wtorek na platformie X. "Jeżeli jednak Kaczyński wie więcej ode mnie i jest o czym rozmawiać, to zapraszam na spotkanie. Omówmy to" – dodał lider Konfederacji, komentując propozycję ws. rządu technicznego.

