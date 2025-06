Wotum zaufania dla rządu Tuska. Razem z jednoznacznym stanowiskiem

Głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska odbędzie się w przyszłą środę, 11 czerwca. Jak się okazuje, Partia Razem będzie przeciwko. Poinformował o tym jej lider Adrian Zandberg w rozmowie z PAP. Przypomnijmy, że Razem udzieliło poparcia rządowi koalicji w grudniu 2023 roku, kiedy Donald Tusk przejął władzę w Polsce.

Inny polityk partii, Maciej Konieczny podkreślił, że Razem chętnie będzie wspierało rząd, jeśli ten będzie robił dobrze rzeczy. Dodał, że w obecnej sytuacji możliwe jest powstanie rządu PiS-PSL-Konfederacja.

– To będzie rząd bardziej konserwatywny i niekoniecznie bardziej wrażliwy społecznie. Rządy z Konfederacją nas nie interesują (...) Mamy przed sobą jeszcze dwa lata i teraz jest jasne, że Platforma sama z siebie nie wygra z PiS-em – dodał.

Wotum zaufania

Po przegranych przez Trzaskowskiego wyborach, premier Donald Tusk zapowiedział, że "w najbliższym czasie" zwróci się do Sejmu o wotum zaufania dla swojego rząd. Ogłosił również, że "plan awaryjny, zakładający trudną kohabitację, jest przygotowany". – Chcę, aby wszyscy zobaczyli, także nasi przeciwnicy w kraju i za granicą, że jesteśmy gotowi na tę sytuację, że rozumiemy powagę chwili, ale że nie zamierzamy cofnąć się ani o krok – mówił.

PiS chce rządu technicznego

W poniedziałkowym wystąpieniu prezes PiS Jarosław Kaczyński zaproponował utworzenie rządu technicznego. Według niego "wynik wyborów prezydenckich to czerwona kartka dla obecnego rządu". – Demokracja walcząca przegrała – powiedział. Podkreślił, że premierem tego rządu nie musi być polityk związany z PiS, natomiast – jak dodał – musi być to człowiek wyłoniony w rozmowach ze wszystkimi, którzy "byliby gotowi tego rodzaju projekt poprzeć". Dlatego, zaapelował do "wszystkich sił" politycznych, by poparły tę inicjatywę.

