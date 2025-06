"Jego los jest już przesądzony". Ziobro mocno o Tusku

W środę 11 czerwca w Sejmie odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. Najprawdopodobniej zakończy się ono dla premiera sukcesem, choć z koalicji dobiegają głosy, że powinien on stracić funkcję szefa rządu. Za takim scenariuszem zdecydowanie opowiadają się m.in. Marek Sawicki z PSL czy Michał Kamiński z Trzeciej Drogi.

Mocne słowa Ziobry

Wątpliwości co do politycznej przyszłości lidera KO nie ma za to Zbigniew Ziobro. Były minister sprawiedliwości jednoznacznie ocenił, że przegrane przez Rafała Trzaskowskiego wybory prezydenckie to "koniec Donalda Tuska".

– Już tonie, ale w desperacji będzie jeszcze miotał się, szczuł i kąsał, ale jego los jest już przesądzony. Z zimną krwią łamał prawo, popełniał liczne przestępstwa kryminalne, napędzany ideologicznym zapałem demokracji walczącej, ale przede wszystkim wykalkulowanym interesem partyjnym, począwszy od bezprawnego, z użyciem przemocy przejęciu mediów publicznych, TVP, potem nielegalnej uzurpacji Prokuratury Krajowej, paraliżu organów konstytucyjnych polskiego państwa, jak TK, KRS – powiedział.

Ziobro zaapelował również do sędziów, prokuratorów i funkcjonariuszy służby, aby zastanowili się, czy "warto dać się wykorzystywać, zaprzęgnąć do tych młynów niesprawiedliwości i bezprawia, które Donald Tusk zapowiada".

– Jeśli tak się stanie, jeśli to zaangażowanie będzie miało miejsce, to będzie też miała miejsce odpowiedzialność nieuchronna, która jest już na horyzoncie, bo zegar nie tyka, zegar już bardzo przyspiesza i czas będzie coraz bardziej ujawniał totalne bankructwo projektu Donalda Tuska – stwierdził Ziobro.

Przypomnijmy, że Karol Nawrocki wygrał w niedzielę drugą turę wyborów prezydenckich, uzyskując 50,89 proc. głosów. Jego konkurent z KO Rafał Trzaskowski zdobył 49,11 proc. poparcia. Frekwencja wyniosła 71,63 proc.

