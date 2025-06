Morawiecki w amerykańskiej TV. "Nawrocki to patriota, republikanin"

W drugiej turze wyborów prezydenckich zwyciężył popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki, uzyskując 50,89 proc. głosów. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski zdobył 49,11 proc. Frekwencja wyniosła 71,63 proc.

Były premier Mateusz Morawiecki udzielił wywiadu amerykańskiej stacji Newsmax, gdzie był pytany o wybory prezydenckie w Polsce. Polityk PiS zaznaczył, że walka była nierówna, m.in. ze względu na ogromne pieniądze, którymi dysponował rywal Karola Nawrockiego. – Miliony dolarów płynęły do obozu politycznego Rafała Trzaskowskiego, aby go wesprzeć. Więc gdyby nie to, zwycięstwo byłoby jeszcze większe, byłoby 55 do 45 dla Nawrockiego. To wspaniała, nowa era dla Polski – podkreślił Morawiecki.

Morawiecki zachwala Nawrockiego

Był pytany o to, jaki jest prezydent-elekt. – Prezydent-elekt to nastawiony patriotycznie facet, republikanin, który naprawdę wierzy w suwerenność państw. W ten rodzaj UE i jest wielkim zwolennikiem przyjaźni polsko-amerykańskiej. Zrobi wszystko, co możliwe, aby lewicowy i liberalny rząd, który nadal jest w Polsce, nie zniszczył relacji Polski i USA. Jak wiemy, premier Donald Tusk nie jest wielkim zwolennikiem tych relacji, więc Karol Nawrocki będzie przeciwwagą dla całej lewicowej elity w Polsce – zapewnił Mateusz Morawiecki.

Polityk PiS wyraził nadzieję, że nowy przywódca odwróci niekorzystne decyzje, jakie podjął obecny rząd. – Mogę podać przykład. Inicjatywa Trójmorza, tak ważna dla wschodniej flanki NATO, wspierana przez prezydenta Trumpa (...). A obecny rząd, mój następca, całkowicie zatrzymali i zbojkotowali ten projekt, co jest kompletnie złe, niezgodne z naszą strategią, wymogami bezpieczeństwa. Nawrocki będzie mógł przywrócić tę inicjatywę, dlatego jestem tak entuzjastyczny po jego zwycięstwie – podkreślał były premier w stacji Newsmax.

