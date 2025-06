Będą kwestionować wybór Nawrockiego? Bodnar: Decyzja należy do Hołowni

Podnoszą się głosy, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która odpowiada za stwierdzenie ważności wyborów, nie będzie miała do tego prawa, ponieważ jest nielegalna. Chodzi o zasiadających w niej tzw. neosędziów, z którymi walczy obecna władza.

– Gdybyśmy sobie wyobrazili sytuację, w której ta Izba Kontroli Nadzwyczajnej stwierdza ważność wyborów, a wszyscy uczestnicy życia publicznego mówią, no zaraz, ta Izba w ogóle nie powinna orzekać, bo nie jest sądem w rozumieniu konstytucji, no to powstaje pytanie, co z tym zrobić. Co powinien zrobić w takiej sytuacji marszałek Sejmu, bo to do niego będzie należała na samym końcu tego procesu decyzja – powiedział w TVP Info minister Adam Bodnar.

Bodnar: Czy premier opublikuje uchwałę?

Prokurator generalny zaznacza: – Procedura polega na tym, że na końcu, po orzeczeniu, uchwale SN, bo konstytucja mówi o Sądzie Najwyższym, to tylko ustawa uszczegóławiają, że chodzi o Izbę Kontroli Nadzwyczajnej. Ustawa mówi też, że ta uchwała trafia do marszałka Sejmu, do PKW oraz do premiera, który musi opublikował uchwałę w Dzienniku Ustaw.

– Czy premier ma to opublikować, a jeżeli już, czy ma to opublikować z odpowiednią adnotacją, wyrażającą wątpliwości co do tej Izby? Druga rzecz, co ma z tym zrobić marszałek Sejmu Szymon Hołownia? Czy ma uznać, że Izba funkcjonuje, w sytuacji, gdy wcześniej sam miał wiele wątpliwości. Bo przypomnę, że sam marszałek Hołownia przedstawił projekt tzw. ustawy incydentalnej

Powrót do ustawy incydentalnej byłby rozwiązaniem sytuacji. Wtedy nikt by nie miał wątpliwości, nikt by nie śmiał podważyć orzeczenia, które jest wydawane przez 15 najstarszych stażem sędziów SN, co do których, byli powoływanie w różnych czasach, ale są to sędziowie, których status nie jest kwestionowany. Tylko pytanie, czy prezydent Andrzej Duda politycznie jest w stanie takie decyzje na tym etapie podejmować – pyta Bodnar.

