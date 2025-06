"Skandal w polskiej ambasadzie". Niemiecki dziennik: Sikorski do tej pory nie zajął stanowiska

Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Niemiec, Radosław Sikorski oraz Johann Wadephul, otworzyli w środę w Berlinie Forum Polsko-Niemieckie 2025. Jednym z punktów programu było wręczenie Nagród za Szczególne Zasługi dla Rozwoju Stosunków Polsko-Niemieckich. Laureatami zostali reżyserka Elwira Niewiera i Ośrodek edukacyjny Bredbeck. Doceniono ich "zasługi na rzecz dialogu między Polską a Niemcami, w połączeniu z aktywnością i wsparciem dla Ukrainy".

Brak reakcji Sikorskiego

Niemieccy dziennikarze zwrócili uwagę na skandaliczne słowa laureatki. Niewiera stwierdziła, że Karol Nawrocki "nie wygrałby wyborów bez wsparcia ze strony rosyjskiej propagandy".

– Rosja nie jest już tylko problemem Ukrainy. To realne zagrożenie dla naszej demokracji. I bardzo proszę, abyśmy tego nie ignorowali – powiedziała.

"Berliner Zeitung" odnotował zdecydowaną reakcję polityków Prawa i Sprawiedliwości. Wspomniał o wypowiedzi Jacka Sasina, który słowa reżyserki określił jako "skandaliczne". Wskazał, że w podobnym tonie wypowiedzieli się także Radosław Fogiel i Arkadiusz Mularczyk. Równocześnie dziennikarze ze zdziwieniem stwierdzili, że minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski nie odniósł się do tej pory do całej sprawy. Z kolei ambasada RP w Berlinie podkreśliła, że wypowiedź Niewiery to jej "prywatna opinia". Warto wspomnieć, że w momencie, kiedy reżyserka wypowiadała swoje skandaliczne tezy na sali nie było już ministrów spraw zagranicznych Polski i RFN.

Elwira Niewiera to reżyser i scenarzysta. Autorka filmów dokumentalnych, takich jak "Efekt domina" oraz "Książę i Dybuk". Koncentruje się w swoich filmach na politycznych, społecznych i kulturowych transformacjach w Europie Wschodniej. Została laureatką nagrody Młodego Kina Niemieckiego w 2020 r. oraz amerykańskiej nagrody Chicken & Egg Award w 2021 r.

Czytaj też:

Kolejny wiceminister bez certyfikatu ABW. "To był dla nas policzek"Czytaj też:

Skandaliczne słowa o Lechu Kaczyńskim. Sąd zmienia wyrok