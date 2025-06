Forum w Berlinie. Skandaliczne słowa o Nawrockim i "rosyjskiej propagandzie"

Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Niemiec, Radosław Sikorski oraz Johann Wadephul, otworzyli w środę w Berlinie Forum Polsko-Niemieckie 2025. Wydarzenie reaktywowano po siedmioletniej przerwie. Wzięli w nim udział przedstawiciele polityki, nauki i społeczeństwa obywatelskiego. Hasło tegorocznej edycji to: "Wspólnota na trudne czasy".

Na otwarciu Forum w ambasadzie RP wręczono Nagrodę za Szczególne Zasługi dla Rozwoju Stosunków Polsko-Niemieckich. Laureatami zostali reżyserka Elwira Niewiera i Ośrodek edukacyjny Bredbeck. Doceniono ich "zasługi na rzecz dialogu między Polską a Niemcami, w połączeniu z aktywnością i wsparciem dla Ukrainy".

Podczas wydarzenia głos zabrała Elwira Niewiera. Mówiła o wojnie na Ukrainie. Nawiązała również do wyników niedzielnych wyborów prezydenckich w Polsce. – Rosja prowadzi wojnę również u nas, siejąc dezinformację, propagandę i próbując dzielić nasze społeczeństwa. Dlatego bardzo ważne jest dzisiaj, żebyśmy bronili prawdy i naszych wspólnych demokratycznych wartości. Ale to, co się wydarzyło w niedzielę w naszym kraju, mam na myśli wybory, sprawiło, że czuję się bezsilna. Bo mam wrażenie, że nie mamy wystarczających narzędzi, żeby bronić się przed rosyjską dezinformacją i jej wpływami – mówiła. – Pan Nawrocki nie wygrałby tych wyborów bez wsparcia ze strony rosyjskiej propagandy. Rosja nie jest już tylko problemem Ukrainy. To realne zagrożenie dla naszej demokracji. I bardzo proszę, abyśmy tego nie ignorowali – dodała.

Te skandaliczne słowa nie spotkały się z protestem ze strony polskich dyplomatów, w tym Jana Tombińskiego, który od 2024 r. sprawuje funkcję chargé d’affaires RP w Niemczech. Zamiast tego, reżyserka została nagrodzona brawami. Jak wskazał portal Niezalezna.pl, na sali nie było już wówczas szefów MSZ Polski i Niemiec.

Elwira Niewiera to reżyser i scenarzysta. Autorka filmów dokumentalnych, takich jak "Efekt domina" oraz "Książę i Dybuk". Koncentruje się w swoich filmach na politycznych, społecznych i kulturowych transformacjach w Europie Wschodniej. Została laureatką nagrody Młodego Kina Niemieckiego w 2020 r. oraz amerykańskiej nagrody Chicken & Egg Award w 2021 r.

