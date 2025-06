"Rząd Tuska powinien być wdzięczny". Pierwsze komentarze po wyroku TK

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył we wtorek (10 czerwca) wniosek grupy stu posłów dotyczący zgodności unijnego systemu ETS z polską konstytucją. TK ocenił, że regulacje dotyczące Zielonego Ładu stoją w sprzeczności z konstytucyjną zasadą suwerenności.

TK zwrócił uwagę na to, że kompetencje nieprzyznane Unii Europejskiej należą do samych państw członkowskich, a Unia może działać tylko w oparciu o zasadę pomocniczości, podlegającą każdorazowej kontroli parlamentów narodowych. Trybunał podkreślił w wyroku, że "wykładnia przyjazna prawu europejskiemu nie może polegać na utracie przez Rzeczpospolitą Polską kontroli nad zakresem przekazanych kompetencji, a tym samym, nie mogą istnieć obszary, w których Jej suwerenność (tu: energetyczna) nie podlega ochronie".

"Wprowadzenie Zielonego Ładu w Polsce to złamanie Konstytucji! Wyrok TK chroni polskie rodziny przed drastycznymi rachunkami za energię. I co teraz, premierze Donaldzie Tusku? Znów złamiesz prawo i ukryjesz wyrok, by wpędzać Polaków w biedę – czy zachowasz się jak trzeba?" – napisał na portalu X Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości.

"Przełomowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego uznający niezwykle szkodliwy ETS2 za niezgodny z Konstytucją RP. TK podkreślił również, że regulacje Zielonego Ładu są forsowane niezgodnie z unijnymi Traktatami. Rząd Tuska powinien być wdzięczny – otrzymał realne narzędzie do walki z Zielonym Ładem, któremu rzekomo jest teraz tak przeciwny" – stwierdziła była premier, a obecnie europoseł PiS Beata Szydło.

"Ważny wyrok Trybunał Konstytucyjnego. Polska nie musi wdrażać Zielonego Ładu. Teraz, gdyby tylko ekipa Tuska chciała, ma silny argument w walce z systemem ETS... Już za rządów Mateusza Morawieckiego alarmowaliśmy: UE łamie traktaty, pomijając zasadę jednomyślności ws. Zielonego Ładu! Bruksela, bezprawnie narzucając miks energetyczny, podkopuje suwerenność gospodarczą Polski. Czas powiedzieć DOŚĆ! Teraz, gdyby tylko ekipa Tuska chciała, ma silny argument w walce z systemem ETS… Jak myślicie – postawią się Berlinowi, Paryżowi i Brukseli?" – skomentował Piotr Müller, były rzecznik rządu.

"KON-STY-TU-CJA! Wyrok Trybunału Konstytucyjnego: unijny parapodatek klimatyczny EU ETS do kosza! Rachunki za energię mogą spaść o ponad 1/3 dla milionów Polaków. Czas wrócić do inwestycji w polski węgiel! Prezydent elekt Karol Nawrocki miał rację, że rachunki mogą być niższe!" – zaznaczył poseł PiS Janusz Kowalski.

"Wyrok o wielkim znaczeniu: Trybunał Konstytucyjny orzekł dziś w sprawie systemu ETS. System ETS, jako głosowany większością bez prawa weta, został uznany za niezgodny z polską ustawą zasadniczą. To daje do ręki potężny argument politykom, którzy będą chcieli z tym szaleństwem wkrótce zawalczyć, także w kontekście ETS2" – zauważył Łukasz Warzecha, publicysta tygodnika "Do Rzeczy".

twitterCzytaj też:

