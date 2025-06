Lewica chce karać za określone zachowania. Pierwszy ma być Braun

Europoseł i lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun zniszczył w środę w Sejmie wystawę LGBT. Jak tłumaczył, chciał w ten sposób zapobiec "zgorszeniu publicznemu". Ekspozycja to inicjatywa organizacji "Tęczowe Opole". Przedstawiała zdjęcia i relacje młodych osób homoseksualnych, biseksualnych i transseksualnych z Opolszczyzny.

Teraz Grzegorz Braun może mieć kłopoty. W trakcie Parady Równości w Warszawie minister Katarzyna Kotula zapowiedziała, że Lewica złoży na europosła zawiadomienie do prokuratury.

– Są tutaj politycy i polityczki lewicy. Jest to szczególnie ważne w czasie, kiedy poseł Braun dewastuje wystawę, która znalazła się w Sejmie na zaproszenie Anny Marii Żukowskiej i która była legalna. Na szczęście po złożeniu przez nas pisma do Szymona Hołowni o wpisanie posła Brauna na listę z zakazem wstępu do Sejmu, takie decyzje zostały podjęte. Zostały także podjęte decyzje ws. zmian procedur postępowania Straży Marszałkowskiej – powiedziała minister ds. równości.

– Składamy zawiadomienie do prokuratury, bo ci, którzy chcą nas podzielić, którzy chcą siać nienawiść, którzy chcą szczuć na społeczność LGBT, muszą ponieść konsekwencje. Dorwiemy ich – dodała.

Braun z zakazem wejścia do Sejmu

Przypomnijmy, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał polecenie o niewpuszczaniu Brauna do budynku Sejmu.

– Poseł Braun nie po raz pierwszy dopuszcza się wandalizmu na terenie Kancelarii Sejmu. Dotychczas Straż Marszałkowska mogła używać siły fizycznej wobec osób objętych immunitetem, gdy zagrożone jest czyjeś zdrowie lub życie. Od tej pory Straż Marszałkowska ma jej używać także w sytuacji, gdy taka osoba będzie niszczyć mienie na terenie pozostającym w zarządzie Kancelarii Sejmu – powiedział. – Podjąłem także decyzję, że poseł Braun nie będzie wpuszczany na teren Sejmu. Nie zamierzam dopuścić do tego, by budował swoją patologiczną popularność na ksenofobii, na obrażaniu osób innej orientacji seksualnej, na nienawiści – dodał.

