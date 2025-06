Braun: Polacy nie będą płacić za politykę Netanjahu

Ryszard Gromadzki: Na naszych oczach realizuje się scenariusz, przed którym konsekwentnie pan przestrzegał. Wbrew zapewnieniom rządu Tuska do Polski przenikają tysiące wypychanych z Niemiec migrantów z Afryki, Azji i innych części świata. Straż Graniczna ani policja nie reagują. Czy Polaków czeka los obywateli drugiej kategorii we własnym kraju?

Grzegorz Braun: Rząd Tuska realizuje plan, który został przyjęty i zaakceptowany przez rząd Morawieckiego. Aktualna władza podąża tą koleiną, którą wyznaczyła władza poprzednia. Kapitulując wobec Unii Europejskiej na całej linii we wszystkich kwestiach. Skoro został zaakceptowany Zielony Ład, czyli zaoranie rolnictwa i górnictwa, skoro została zaakceptowana bezalternatywna polityka podżegaczy wojennych na kierunku ukraińskim, kosztem Polski, Polaków, Wojska Polskiego, no to nie dziwota, że i pakt migracyjny został zaakceptowany. To ministrowie poprzedniego rządu otwierali przecież pierwsze centra integracji cudzoziemców, przeciwko którym, zwłaszcza na użytek kampanii prezydenckiej, tak buńczucznie protestowali.