Z czego wynika różnica? Błaszczak: Uległość Tuska wobec Niemców

By przeciwdziałać wwożeniu przez niemieckie służby do Polski i przyjmowaniu przez Straż Graniczną imigrantów z Afryki oraz państw muzułmańskich, Polacy organizują na granicy patrole obywatelskie.

PiS i Konfederacja biją na alarm, żądając od władz natychmiastowego zaprzestania wpuszczania na terytorium naszego kraju cudzoziemców. W marcu lider Rot Marszu Niepodległości Robert Bąkiewicz wraz z grupą współpracowników zainicjował Ruch Obrony Granic. ROG domaga się przede wszystkim natychmiastowego wprowadzenia kontroli granicznych na zachodniej granicy Polski, na zasadzie wzajemności wobec działań Niemiec, które już stosują takie środki. Celem jest zatrzymanie nielegalnego przerzutu migrantów na terytorium Rzeczypospolitej. Ponadto w przygranicznych miejscowościach obywatele organizują w tym zakresie lokalne inicjatywy.

Błaszczak: Uległość Tuska wobec Niemiec

Pytany o opcję wprowadzenia z naszej strony kontroli na granicy polsko-niemieckiej, Mariusz Błaszczak tłumaczył, że w obecnej sytuacji jest dość oczywiste, że takie kontrole są konieczne.

– Tak, oczywiście, dawno temu już powinna być kontrola wprowadzona. W zasadzie powinna być kontrola wprowadzona wtedy, kiedy Niemcy wprowadzili kontrole po swojej stronie. To był grudzień 23 roku, tak, zaczęły się rządy Donalda Tuska i Niemcy wprowadziły kontrole na granicy – powiedział polityk w rozmowie z Grzegorzem Kępką w Polsat News, pytany.

Dopytywany o to, czy łączyłby te dwie sprawy, odpowiedział: – Stwierdzam tylko fakt, że Donald Tusk nie stosuje adekwatnych rozwiązań do tych, jakie są stosowane po drugiej stronie granicy. Z czego to wynika? Z uległości wobec Niemców – ocenił.

Przewodniczący klubu parlamentarnego PiS podkreślił, że funkcjonariusze Straży Granicznej nie są odpowiedzialni za kryzys na granicy z Niemcami, tylko rząd, który wydaje im polecenia.

