Co piąty Polak nie wie, kto jest rzecznikiem rządu

Po półtora roku bez rzecznika, rząd Donalda Tuska zdecydował się na wyraźną zmianę w komunikacji. Rzecznikiem rządu został Adam Szłapka, dotychczasowy minister ds. Unii Europejskiej i lider Nowoczesnej. Choć oficjalnie obejmie stanowisko 1 lipca, już od 20 czerwca występuje publicznie w tej roli.

Co piąty nie wie, kto jest rzecznikiem

Choć Adam Szłapka pełni nową funkcję od niedawna, "Rzeczpospolita" postanowiła zapytać Polaków, co sądzą o powołaniu go na stanowisko rzecznika rządu. Wyniki badania nie napawają optymizmem. Okazuje się, że 19 proc. badanych w ogóle nie słyszało o tej nominacji, co może budzić pewne obawy dotyczące skuteczności jego metod komunikacyjnych.

Kolejnych 24,6 proc. respondentów oceniło nominację Szłapki pozytywnie, natomiast 24,3 proc. – negatywnie. Największa grupa, 32,1 proc., zadeklarowała obojętność wobec tej decyzji Donalda Tuska.

Zmiana po przegranych wyborach prezydenckich

Powołanie Szłapki to bezpośrednia reakcja na porażkę Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich, który w II turze przegrał z Karolem Nawrockim – kandydatem popieranym przez PiS. Mimo początkowych prognoz dających Trzaskowskiemu wyraźną przewagę, ostateczny wynik okazał się niekorzystny dla Koalicji Obywatelskiej. Jednym z głównych zarzutów wobec rządu po tej porażce był brak skutecznej strategii informacyjnej.

Postulat powołania rzecznika podnieśli m.in. lider Polski 2050 Szymon Hołownia oraz inni członkowie koalicji rządzącej. Wcześniej funkcję nieformalnego rzecznika pełnił sam Donald Tusk, często komunikując się z opinią publiczną głównie za pomocą mediów społecznościowych. – Już się nie upieram. Rząd musi mieć dobrego rzecznika, który od rana do wieczora będzie prostował kłamstwa i mówił, co robimy – powiedział Tusk 20 czerwca, ogłaszając nominację Szłapki.

Tuż po ogłoszeniu nominacji, wybór Tuska ocenili przedstawiciele opozycji, którzy zarzucają Szłapce nieudolną komunikację dotyczącą polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.

