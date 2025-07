Trump komentuje rosyjski atak na szpital w Charkowie: Zobaczycie, co się wydarzy

Od kilku dni zauważalna jest wyraźna zmiana nastawienia prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa do Władimira Putina. Coraz częściej mówi on o rozczarowaniu postawą Moskwy, jak również o tym, że mimo wszystko nie traci nadziei na doprowadzenie do zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej.

"Zobaczycie co się wydarzy"

W piątek Trump skomentował przeprowadzony przez Rosję ostrzał charkowskiego szpitala, w wyniku którego rannych zostało dziewięć osób, w tym noworodki i ich matki. – Zobaczycie, co się wydarzy – odpowiedział Trump dziennikarzom pytającym o jego reakcję na atak. Powtórzył również, że w poniedziałek przedstawi istotne oświadczenie dotyczące dalszych działań wobec Rosji.

Nie ujawnił jednak szczegółów planowanej deklaracji. Wcześniej, w rozmowie z telewizją NBC, Trump nie krył swojego rozczarowania postawą Rosji. – Jestem rozczarowany Rosją, ale zobaczymy, co się stanie w ciągu najbliższych tygodni – stwierdził.

Keith Kellogg odwiedzi Kijów

Niemal w tym samym czasie, w piątek zapowiedziana została wizyta specjalnego wysłannika USA ds. Ukrainy i Rosji, generała Keitha Kellogga, który ma w poniedziałek odwiedzić Kijów. Jego wizyta ma potrwać tydzień. Informację jako pierwszy podał serwis Nowyny.Live. Kellogg potwierdził swoją wizytę podczas międzynarodowej konferencji w Rzymie poświęconej odbudowie Ukrainy, w której uczestniczył także prezydent Wołodymyr Zełenski.

Z kolei w czwartek, podczas spotkania na marginesie szczytu Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) sekretarz stanu USA Marco Rubio i szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow mieli odbyć szczerą rozmowę na temat wojny w Ukrainie. Rosja miała zaproponować nowe, odmienne podejście do rozwiązania konfliktu, choć szczegóły tej koncepcji nie zostały ujawnione. Jak zaznaczył po spotkaniu Rubio, "nie jest to gwarancja pokoju, ale propozycja, którą zamierza przekazać prezydentowi USA".

Czytaj też:

Rubio tłumaczy słowa Trumpa o kupowaniu przez NATO broni dla UkrainyCzytaj też:

Wysłannik Trumpa odwiedzi Ukrainę. Entuzjazm w Kijowie