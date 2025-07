Rubio tłumaczy słowa Trumpa o kupowaniu przez NATO broni dla Ukrainy

Prezydent Donald Trump powiedział w czwartek, że zawarto umowę, na mocy której Stany Zjednoczone wysyłają Ukrainie uzbrojenie poprzez NATO, a Sojusz płaci za to uzbrojenie USA.

Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio komentując tę sprawę w piątek zauważył, że nie jest to nowy pomysł na dostarczanie broni Ukrainie, lecz raczej jedna z już istniejących opcji dostaw sprzętu wojskowego. Jak tłumaczył, polega to na tym, że kraje europejskie kupują broń od Stanów Zjednoczonych, a następnie przekazują ją Ukrainie.

Rubio do Europejczyków: Oddajcie zapasy broni Ukrainie, a nową kupcie w USA

– W końcu niektóre z systemów, których potrzebuje Ukraina, nie są produkowane w Europie i będą musiały zostać zakupione od USA. Ponadto chciałbym zauważyć, że szereg broni defensywnych, których potrzebuje Ukraina, jest dostępnych u naszych sojuszników z NATO, a niektórzy już złożyli na nie zamówienia – powiedział.

Według niego strona amerykańska apeluje do swoich sojuszników, aby przekazali Ukrainie niezbędną broń ze swoich rezerw, a następnie zakupili ją w Ameryce.

– W końcu znacznie szybciej jest przetransportować coś, na przykład z Niemiec na Ukrainę, niż zamówić to w fabryce i czekać na dostawę. Istnieje kilka różnych podejść do tej kwestii, ale najważniejsze jest to, że teraz w Europie istnieją zasoby, które można przetransportować na Ukrainę, a wtedy Europejczycy będą mogli kupić je w Stanach Zjednoczonych. To jeden z aspektów, o którym, moim zdaniem, mówił wczoraj prezydent – stwierdził Rubio.

Trump postąpi jak Biden?

Reuters podał w piątek, że Trump planuje po raz pierwszy w trakcie swojej kadencji przekazać Ukrainie broń o wartości 300 mln dolarów z amerykańskich zapasów, korzystając przy tym z mechanizmu uprawnień prezydenckich, z którego wcześniej korzystał jego poprzednik Joe Biden.

