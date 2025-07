Jermak dziękuje Trumpowi i apeluje o presję na Rosję

"Ponieważ Rosja nie ma zamiaru się zatrzymać, bylibyśmy szczerze wdzięczni, gdyby Stany Zjednoczone, wykorzystując swoją siłę i globalny wpływ, pomogły wywrzeć realną presję na Moskwę" – powiedział Jermak. Przekonywał, że Kreml nie wykazał żadnej intencji zaprzestania ataków na infrastrukturę cywilną Ukrainy.

"Przybliżyłoby to pokój – nie tylko dla Ukrainy, ale także dla Europy i świata. Służyłoby to długoterminowym interesom globalnej stabilności. Jesteśmy głęboko wdzięczni prezydentowi USA za jego zaangażowanie w powstrzymanie zabijania, zakończenie tej wojny i dążenie do trwałego pokoju" – apelował do Donalda Trumpa.

Ultimatum Trumpa dla Rosji

Przypomnijmy, że w poniedziałek prezydent Trump przekazał, że Stany Zjednoczone będą wysyłać wojskom ukraińskim uzbrojenie, za które będą płacić podatnicy europejscy. Wskazał, że chodzi m.in. o systemy Patriot. Branżowy "Military Watch" twierdzi, że Waszyngton rozważa też dostarczenie Kijowowi pocisków manewrujących JASSM odpalanych z myśliwców F-16.

Trump zapowiedział, że jeśli w ciągu 50 dni nie będzie porozumienia z Rosją, to USA nałożą na nią surowe cła. – Jesteśmy z Rosji bardzo niezadowoleni – zaznaczył. Cła miałyby sięgnąć 100 procent.

Po zmianie władzy w Białym Domu, administracja Donalda Trumpa podjęła działania mające na celu doprowadzenie do zawieszenia broni, a następnie zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. W maju w Turcji odbyły się pierwsze od trzech lat bezpośrednie rozmowy delegacji Ukrainy i Rosji. Na razie wysiłki prezydenta Trumpa nie przynoszą rezultatu.

Ataki na Ukrainie. Krzywy Róg bez prądu i wody

Tymczasem w środę nad ranem Rosjanie przeprowadzili kolejny atak dronami i rakietami na wiele miast Ukrainy.

Uderzenia spadły na szereg miast w kilku obwodach, w tym na Charków, Kijów oraz Krzywy Róg. Wiadomo, że śmierć poniosły co najmniej dwie osoby, a wiele osób zostało rannych. Długotrwały atak z użyciem pocisków i dronów miał poważne skutki w Krzywym Rogu – duża część miasta została pozbawiona dostaw prądu i wody.

