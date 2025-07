Obrońca "starych" sędziów o Bodnarze: Nie wykorzystał szansy

Profesor Michał Romanowski, adwokat i obrońca sędziów sprzeciwiających się reformom Zbigniewa Ziobry, nie ma wątpliwości: obecne kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości nie wykorzystało szansy na odbudowę praworządności.

W jego ocenie Adam Bodnar – choć kiedyś autorytet jako Rzecznik Praw Obywatelskich – dziś zawodzi jako minister i powinien zostać zastąpiony. Romanowski zarzuca resortowi zaniechania w kluczowych sprawach, takich jak wyjaśnienie afery hejterskiej, rozliczenie nielegalnych działań wobec niezależnych sędziów czy uregulowanie statusu tzw. neo-sędziów. Według niego wiele spraw toczy się zbyt wolno lub nie ruszyło wcale. – Sędziowie, którzy walczyli o konstytucję, zostali pozostawieni sami sobie – ocenia na łamach "Rzeczpospolitej" profesor.

Brak strategii

Krytykuje też brak spójnej strategii reform. – Ministerstwo gra na czas, zamiast działać. Gotowe rozwiązania są – od Iustitii po Naczelną Radę Adwokacką – tylko nikt nie ma odwagi ich wdrożyć – podkreśla Romanowski, wskazując, że obecna sytuacja prowadzi do dalszego chaosu i relatywizacji zasad.

Sprawa neo-sędziów może być kluczem do zmian. Romanowski informuje, że prokuratura wznowiła śledztwo ws. jednej z osób orzekających w SN, która może nie być legalnym sędzią. – To może mieć przełomowe skutki. Gdyby uznano, że orzekają bezprawnie, oznaczałoby to konieczność weryfikacji większości składu Sądu Najwyższego – bez potrzeby zmiany ustaw – mówi.

Nieprzekonująca propozycja Manowskiej

Romanowski krytycznie ocenia również I prezes SN Małgorzatę Manowską, której pomysł "ugodowego" zakończenia sporu w sądownictwie Romanowski nazywa nieprzekonującym. – Ktoś, kto sam był częścią problemu, nie może być autorytetem w jego rozwiązywaniu – dodaje.

Według profesora, konieczne są szybkie decyzje – nie tylko dotyczące struktury sądownictwa, ale też Trybunału Konstytucyjnego, gdzie nadal zasiadają tzw. sędziowie-dublerzy. – Czas działać, zanim Polacy całkowicie stracą wiarę w wymiar sprawiedliwości – ostrzega Romanowski.

