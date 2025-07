Lobbing w Senacie? Polityk Polski 2050 punktuje Lewicę

W ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił ustawę mieszkaniową przygotowaną przez polityków Lewicy. Projekt przewiduje: nowe limity budżetowe na budownictwo społeczne – nawet do 45 mld zł na mieszkania na wynajem budowane przez samorządy; zakaz prywatyzacji mieszkań komunalnych i społecznych (w systemie TBS/SIM) przez 25 lat po ich wybudowaniu; całkowity zakaz prywatyzacji nowych mieszkań lokatorskich zbudowanych przez spółdzielnie; zwiększenie środków na rządowy program preferencyjnych kredytów dla TBS-ów, SIM-ów i spółdzielni mieszkaniowych; 10 proc. rocznego budżetu na budownictwo społeczne zabezpieczone na akademiki studenckie.

Senat zgłosił jednak w czwartek poprawki do ustawy, które przywracają pierwotne brzmienie projektu przedłożonego Sejmowi przez rząd. Wykreślone zostały zmiany przyjęte przez Sejm na wniosek posłów Polski 2050. Chodzi m.in. o obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych. Za podjęciem uchwały w tej sprawie zagłosowało 53 senatorów, 27 było przeciw, a jeden senator wstrzymał się od głosu.

Suchoń: Lobbing deweloperski widać gołym okiem

Do sprawy odniósł się na antenie Polsat News poseł Polski 2050, Mirosław Suchoń.

– Decyzja Senatu jest rozczarowująca. Natomiast Polska 2050 obiecała wyborcom, że będzie stać po stronie ludzi, wtedy, kiedy władza będzie próbowała przyjmować przepisy, które nie są w interesie ludzi. W związku z tym będziemy bronić tych przepisów w Sejmie. Mam nadzieję, że uda nam się zebrać taką większość, która odrzuci te złe zmiany – zaznaczył parlamentarzysta.

Suchoń zaznaczył, że trudno jest wyobrazić sobie nowe inwestycje bez miejsc parkingowych. – Wszyscy widzimy, jak wyglądają nasze miasta, nasze osiedla. Tutaj stoimy po stronie interesu ludzi – tłumaczył polityk.

Jednocześnie parlamentarzysta przyznał, że "rzeczywiście jest tak, że ci, którzy mają wielkie pieniądze i wielkie interesy, próbują kompromitować te dobre zmiany dla ludzi". Gość Polsat News przypomniał, że pierwotna wersja projektu likwidowała "minimalny wskaźnik miejsc parkingowych w osiedlach budowanych na podstawie specustawy".

Mirosław Suchoń stwierdził, że nie trzeba łączyć lobbingu deweloperskiego z tego rodzaju zmianami, ponieważ "to widać gołym okiem".

Polityk Polski 2050 odpowiada Żukowskiej

Okazuje się, że w sprawie jest więcej znaków zapytania.

– Do nas dotarły również informacje, że w niektórych miastach już nawet są przygotowywane inwestycje od dłuższego czasu – co gorsza, w porozumieniu z samorządem – pod zmiany w tej ustawie. Tu jest pytanie, jak to się stało, że nagle w takiej ustawie, która miała stworzyć dobre warunki do budownictwa społecznego – czyli do zupełnie innego obszaru – znalazła się wrzutka, która dotyczy inwestycji budowlanych, których de facto projektowanie jest w toku? – mówił poseł Polski 2050.

Suchoń skomentował też słowa szefowej klubu Lewicy Anny Marii Żukowskiej, która stwierdziła, że to "żałosne, że nie czytacie projektów ustaw, że nie zgłaszacie do nich uwag na rządzie i to na wasz komitet w rządzie wpłacali deweloperzy".

Gdy prowadzący rozmowę zauważył: "Miłość w koalicji kwitnie", polityk odpowiedział: "To nie chodzi o żadną miłość. Nie wiem, czy pani przewodnicząca pisała to z wanny, czy nie. Ale pominęła jeden ważny szczegół – nie napisała ani słowa o meritum".

Suchoń zaznaczył, że Żukowska napisała o "emocjach", ale nie wytłumaczyła "dlaczego minister z Lewicy przyszedł ze zmianą, która likwiduje miejsca parkingowe", co – jego zdaniem – jest "niewytłumaczalne". – Dlatego próbuje odwrócić teraz kota ogonem – dodał.

