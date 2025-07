Prof. Wielomski: Szukają wspólnych korzeni dla stworzenia federalnej armii europejskiej

W rozmowie na kanale "Chrobry szlak" profesor Adam Wielomski został zapytany m.in. o postępy niemieckiej polityki historycznej na terenie Polski. Punktem wyjścia do rozmowy była gdańska wystawa pokazującą losy mieszkańców Pomorza Gdańskiego służących w armii III Rzeszy, którzy w większości zostali wcieleni do niemieckiej armii przymusowo. Co jest zdumiewające, wydarzenie nosi tytuł "Nasi chłopcy". Wywołało to spory sprzeciw i krytykę. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że jest oburzony tą "moralną prowokacją", a rzecznik rządu Adam Szłapka oznajmił, że nazwa wystawy jest nie do zaakceptowania.

"Nasi chłopcy". Prof. Wielomski: Szukają korzeni dla federalnej armii europejskiej

Prof. Wielomski także wyraził negatywną ocenę, mówiąc, że mamy do czynienia z ekstremizmem. Politolog zwrócił przy tym uwagę, że na całą sprawę można spojrzeć z punktu widzenia ogólnych dążeń części zachodnioeuropejskiej klasy politycznej do dalszej koncentracji władzy nad Europą, w tym stworzenia wspólnej europejskiej armii.

– Odbieram to jako gwałtowne poszukiwania reżimu i zaplecza politycznego Donalda Tuska korzeni dla federalizacji Unii Europejskiej i stworzenia federalnej armii europejskiej. Szukają różnych, wspólnych korzeni. To jest ten przypadek z Gdańska, czy przypadek zmiany nazwy mostu we Wrocławiu – powiedział publicysta, podając jeszcze kilka przykładów. Zdaniem Wielomskiego chodzi o pokazywanie, że mniej więcej od końca XVIII w. Niemcy i Polska tworzyły jedną, wielką europejską wspólnotę.

Federalizacja Unii Europejskiej. Głową ideologią walka z Rosją?

Prowadzący Kamil Klimczak i prof. Wielomski mówili o błędnej w ich ocenie polityce historycznej państwa polskiego.

– Nikt tego nie przyzna wprost, ale de facto mamy teraz w Polsce wybielanie tradycji nazistowskiej – choćby ta wystawa jest jakąś formą wybielania, mamy też wybielanie banderyzmu. To wszystko ma swoje uzasadnienie, to znaczy szykuje się nas na federalizację Unii Europejskiej, która jako swoją główną ideologię będzie miała walkę z Rosją. Szykuje się nas na budowanie armii europejskiej przeciwko Rosji. Automatycznie więc ci, którzy wtedy walczyli ze Związkiem Radzieckim, awansują do tych lepszych i szlachetnych. Błędy polityki zagranicznej skutkują błędną polityką historyczną państwa polskiego – ocenił prof. Wielomski.

