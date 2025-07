Trump grozi Iranowi: "Zrobimy to ponownie, jeśli będzie trzeba"

To odpowiedź na ostatnie wypowiedzi szefa irańskiego MSZ Abbasa Aragcziego, który podkreślił, że Iran nie porzuci ambicji nuklearnych z powodu "dumy narodowej". W wywiadzie dla Fox News, Aragczi przyznał, że irański program nuklearny został poważnie osłabiony po czerwcowych atakach przeprowadzonych przez USA i Izrael. Jednocześnie zaznaczył, że Teheran nie może zrezygnować z dalszego wzbogacania uranu.

Nic nie powstrzyma Trumpa?

Do wypowiedzi Aragcziego odniósł się Donald Trump, publikując w mediach społecznościowych jednoznaczne stanowisko:

"Zrobimy to ponownie, jeżeli będzie taka potrzeba!" — napisał, odnosząc się do przeprowadzonych w czerwcu bombardowań.

Prezydent uderzył również w stację CNN, oskarżając ją o rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Chodzi o raport, według którego atak na irańskie obiekty nuklearne opóźnił program Teheranu jedynie o kilka miesięcy. Trump domaga się przeprosin i zwolnienia "kłamliwego reportera".

Bombardowanie i wezwanie do pokoju

Z 21 na 22 czerwca 2025 roku Stany Zjednoczone przeprowadziły skoordynowany atak na irańskie obiekty nuklearne: Fordo, Natanz i Isfahan. Prezydent Donald Trump nazwał wówczas operację jako "bardzo udaną" i wezwał Iran do zawarcia pokoju, grożąc jednocześnie kolejnymi, silniejszymi uderzeniami w przyszłości.

Atak został przeprowadzony we współpracy z Izraelem, który wcześniej naciskał na szybkie działania militarne. Główne uderzenie na zakład Fordo miało miejsce przy użyciu bombowców B-2 i sześciu bomb penetrujących MOP. Pozostałe cele zaatakowano 30 pociskami manewrującymi Tomahawk. Według "New York Times", bombardowanie doprowadziło do zniszczenia zakładu wzbogacania uranu w Fordo, ukrytego wewnątrz góry.

Doniesienia te potwierdził Abbas Aragczi, który na antenie amerykańskiej stacji Fox News jednoznacznie stwierdził, że program nuklearny Iranu został wstrzymany, ponieważ jego obiekty poważnie ucierpiały.

