Michał Kamiński o spotkaniu Hołowni z Kaczyńskim: "Nie byłoby go, gdyby nie głupia Platforma"

Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu z ramienia PSL, przerwał milczenie w sprawie kontrowersyjnego spotkania Szymona Hołowni z Jarosławem Kaczyńskim w mieszkaniu Adama Bielana.

Ujawnił powody spotkania

W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" ujawnił kulisy wydarzenia i stanowczo odpiera zarzuty o rzekome próby powrotu do Prawa i Sprawiedliwości. – Nie byłoby spotkania u Adama, gdyby głupia Platforma nie zaczęła podważać wyniku wyborów. Chociaż wiem, że gdyby PiS przegrał, to też by podważał. Znam ich – mówił Kamiński. Jego słowa to odpowiedź na pytania o powody tajnej rozmowy między liderem Polski 2050 a prezesem PiS.

Kamiński, niegdyś jeden z architektów kampanii PiS, dziś wicemarszałek Senatu z ramienia PSL przyznaje, że spotkał się z dawnym politycznym partnerem, Adamem Bielanem, i że wymienili uścisk dłoni. – A teraz czytam, że wracam do PiS. Śmieję się z tego – komentuje plotki, dodając, że przez lata był gwarantem antypisowskiej większości w Senacie i nigdy nie dał się skusić ofertom z obozu rządzącego.

Gdzie jest Kamiński?

Na początku lipca Radio Zet i "Newsweek" poinformowały, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia odwiedził w prywatnym mieszkaniu europosła PiS, Adama Bielana. W mieszkaniu polityka PiS doszło do spotkania z Jarosławem Kaczyńskim, w którym uczestniczył również Michał Kamiński. Od tamtego czasu wicemarszałek Senatu nie pojawia się na posiedzeniach izby wyższej parlamentu. Jak sugerują nieoficjalne informacje, jego nieobecność może być związana z kontuzją nogi.

Lider PSL i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił kilka dni temu w mediach o lojalności Kamińskiego i poinformował, że jego ugrupowanie nie planuje wycofywania rekomendacji dla obecnego wicemarszałka. – My nie będziemy żadnych wniosków tutaj składać – podkreślił, odnosząc się do pojawiających się w przestrzeni publicznej sugestii ze strony polityków obozu rządzącego dotyczących tego, że Michał Kamiński nie powinien pełnić funkcji wicemarszałka Senatu.

Czytaj też:

W PSL rośnie irytacja. Polityk zapadł się pod ziemięCzytaj też:

Ważne spotkanie władz PSL. "Ten temat nie jest jeszcze zamknięty"