Polityk partii Hołowni bez ogródek o Kamińskim. Gorzkie słowa

Na początku lipca Radio Zet i "Newsweek" poinformowały, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia odwiedził w prywatnym mieszkaniu europosła PiS, Adama Bielana. W mieszkaniu polityka PiS doszło do spotkania z Jarosławem Kaczyńskim, w którym uczestniczył również wicemarszałek Senatu z ramienia PSL, Michał Kamiński.

Ten ostatni, w rozmowie z "Gazetą Wyborczą", ujawnił kulisy wydarzenia i stanowczo odpierał zarzuty o rzekome próby powrotu do Prawa i Sprawiedliwości. – Nie byłoby spotkania u Adama, gdyby głupia Platforma nie zaczęła podważać wyniku wyborów. Chociaż wiem, że gdyby PiS przegrał, to też by podważał. Znam ich – mówił Kamiński. Jego słowa to odpowiedź na pytania o powody tajnej rozmowy między liderem Polski 2050 a prezesem PiS.

Kamiński, niegdyś jeden z architektów kampanii PiS, przyznał, że spotkał się z dawnym politycznym partnerem, Adamem Bielanem, i że wymienili uścisk dłoni. – A teraz czytam, że wracam do PiS. Śmieję się z tego – skomentował. Jak dodał, przez lata był gwarantem antypisowskiej większości w Senacie i nigdy nie dał się skusić ofertom z obozu rządzącego.

Pełczyńska-Nałęcz bez ogródek o Kamińskim

Do wypowiedzi Michała Kamińskiego odniosła się minister funduszy i polityki regionalnej, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na antenie radia RMF FM.

– O tym spotkaniu wszystko już zostało powiedziane. Dla mnie akurat wypowiedzi pana marszałka Kamińskiego nie są ani jakoś szczególnie wiarygodne, ani miarodajne, zapadł się pod ziemię, teraz wyszedł, coś mówi, nie umiem powiedzieć, na ile to jest zgodne z rzeczywistością, na ile niezgodne z rzeczywistością – powiedziała szefowa MFiPR.

Pełczyńska-Nałęcz skomentowała również wypowiedź Szymona Hołowni na temat rzekomej propozycji przeprowadzenia zamachu stanu.

– Ja nie jestem od tego, żeby mówić, w jaki sposób pan marszałek będzie rozmawiał z prokuraturą. W moim przekonaniu powinien mówić tak, jak było – zaznaczyła. – Natomiast to jest naprawdę decyzją pana marszałka, jak będzie mówił, w jaki sposób będzie rozmawiał z prokuraturą i nie jest absolutnie rolą nikogo, żeby mu mówić, co powinien, co nie powinien, co się powinno zdarzyć – dodała.

Minister: Intencjonalnie dezinformowano opinię publiczną

Jak podkreśliła polityk Polski 2050, "musimy pamiętać o źródłach tego problemu, dlatego, że następuje skupienie się na osobie, która informuje, a nie na samym problemie, który się pojawił". – Odbyły się w Polsce wybory, co do których już teraz nawet prokuratura stwierdza, że nieprawidłowości, należy je karać bezdyskusyjnie, były minimalne i wyniki tych wyborów są niekwestionowalne – zaznaczyła Pełczyńska-Nałęcz.

Minister funduszy i polityki regionalnej powiedziała, że "przez wiele tygodni intencjonalnie dezinformowano opinię publiczną, wzbudzano podejrzenie do instytucji wyborów". – Nie możemy zapomnieć, jakie jest źródło zła, że bardzo nieodpowiedzialnie, z powodu tego, że wyniki wyborów nie odpowiadały pewnym politykom, rozhuśtano nastroje, wypowiedziano wiele bardzo nieodpowiedzialnych słów i to jest coś bardzo złego dla polskiej demokracji i nie powinno się więcej powtórzyć – stwierdziła.

Odnosząc się bezpośrednio do słów o "zamachu stanu", Pełczyńska-Nałęcz stwierdziła: "Ja przy takich spotkaniach nie byłam, ciężko mi się do tego w związku z tym precyzyjnie odnieść".

