"Gwałci prawo". Ostre słowa Ziobry o Tusku

W środę Nawrocki złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym. Następnie, podczas uroczystości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, nowy prezydent przejął zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP.

Ostre słowa Tuska o Nawrockim

Szef rządu odniósł się do pierwszego orędzia Karola Nawrockiego w charakterze głowy państwa w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie.

– Chyba dość szczerze mówił o konfrontacji z rządem. I na to jesteśmy oczywiście gotowi – oświadczył. Donald Tusk podkreślił, jednocześnie, iż chciałby, aby te "mniej autentyczne słowa o potrzebie współpracy miały swoje konsekwencje".

Dalej premier wskazywał, że nie był to pierwszy raz, kiedy jako premier słuchał orędzia prezydenta. Według niego, w wystąpieniu Nawrockiego było widać chęć posiadania kompetencji przynależnych w polskim systemie politycznym premierowi i rządowi. – Mam nadzieję, nie mam pewności, że ten czasami buńczuczny i konfrontacyjny ton nie będzie miał jakichś praktycznych konsekwencji – powiedział, po czym dodał: "Ale jeśli będzie będziemy twardo stać, właśnie też jako strażnicy Konstytucji – to nie zamach, proszę być spokojnym – i reguł, jakie obowiązują w naszym państwie".

Ziobro: Czy da się być bardziej bezczelnym niż Tusk?

Do wypowiedzi Donalda Tuska odniósł się w mediach społecznościowych były minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro.

twitter

"Czy da się być bardziej bezczelnym niż Tusk, który z butą gwałci prawo a teraz oskarża PiS i jeszcze Prezydenta Karola Nawrockiego?” – zapytał poseł PiS.

Zdaniem Zbigniewa Ziobry, "Donald Tusk w pełni świadomie dopuścił się rażącego naruszenia ustawy o prokuraturze". "Stwierdza ona jasno, że odwołanie Prokuratora Krajowego wymaga pisemnej zgody Prezydenta RP. Tym samym podeptał Konstytucję RP, a zwłaszcza jej art. 7, który nakazuje działanie wyłącznie w granicach prawa. Jawnie popełnił przestępstwo! A każdy dzień uniemożliwiania legalnemu Prokuratorowi Krajowemu Dariuszowi Barskiemu pełnienia obowiązków jest kolejnym aktem kryminalnego bezprawia" – czytamy we wpisie byłego szefa resortu sprawiedliwości.

Były minister sprawiedliwości oskarża premiera

Jak podkreślił Ziobro, "największą ofiarą tych działań są polscy obywatele, którym Tusk odbiera konstytucyjnie zagwarantowane prawa i wolności".

"Nielegalne stosowanie podsłuchów bez wymaganej bezwzględnie przez prawo zgody Prokuratora Krajowego, to zamach na podstawowe swobody obywatelskie. Tusk pozbawił też tysiące Polaków prawa do odwołania się do Prokuratora Krajowego w ramach nadzoru instancyjnego i służbowego, co jest oczywistym pogwałceniem przepisów ustawy o prokuraturze i Kodeksu postępowania karnego" – zaznaczył parlamentarzysta.

"W obliczu tych faktów Tusk, w akcie bezprecedensowej bezczelności, próbuje zrzucić odpowiedzialność za chaos i nadciągający paraliż wymiaru sprawiedliwości na PiS i Prezydenta Karola Nawrockiego" – dodał.

Czytaj też:

"Największe upokorzenie w życiu". Nieprzyjemny incydent podczas uroczystości prezydenckiejCzytaj też:

Wicepremier zwrócił się do Nawrockiego. Konkretna propozycja