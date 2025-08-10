Zza krat cuchnęło mordem

To pozycja wyjątkowa. Nie znajdziemy bowiem w całej literaturze polskiej – powiada Kłopotowska – „równie doskonałego pod względem artystycznym oraz równie poruszającego i kompleksowego świadectwa o stalinowskim terrorze w powojennej Polsce, o jego zaślepionych oprawcach i ofiarach stawiających opór”.

Janusz Krasiński (1928–2012) w swoim opus magnum, którym jest jego pentalogia („Na stracenie”, „Twarzą do ściany”, „Niemoc”, „Przed agonią”, „Przemoc”), opowiedział dramatyczną historię swego życia, na które cieniem położył się wyrok 15 lat więzienia, na jaki skazał go za rzekome szpiegostwo w 1948 r. Wojskowy Sąd Rejonowy.