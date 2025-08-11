Ukraińcy proszą Boga i światowych przywódców o sprawiedliwy pokój – aby ofiarom oddano cześć w ich cierpieniach, aby agresor zapłacił za wszystkie skutki tej tragedii. Nie można stawiać na równi przestępcy i jego ofiary – stwierdził arcybiskup większy kijowsko-halicki Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK), Światosław Szewczuk w tradycyjnym wystąpieniu wideo w 182. tygodniu pełnoskalowej wojny prowadzonej przez Rosję na Ukrainie.

Abp Szewczuk: Ufamy, że we wszystkich rozmowach świat poprze Ukrainę

Hierarcha podkreślił, że pomimo zmniejszenia zainteresowania światowych mediów jej sytuacją, Ukraina każdego dnia "swoją piersią osłania pokój Europy i świata". Wspomniał wszystkich, którzy w tym tygodniu oddali życie za Ojczyznę, a także podziękował Siłom Zbrojnym Ukrainy za ich heroiczną walkę.

"W tym tygodniu ponownie mówimy całemu światu: Ukraina trwa, Ukraina walczy, Ukraina się modli!" – podkreślił abp Szewczuk. Podzielił się też wrażeniami z wizyty w mieście Szeptycki koło Lwowa w święto Przemienienia Pańskiego. Tam wraz z wiernymi poświęcił Aleję Bohaterów, gdzie zgromadziły się rodziny poległych żołnierzy.

"Możemy być razem, modlić się o wieczny odpoczynek naszych Bohaterów, wyrażać nasz szacunek i wdzięczność matkom, żonom, dzieciom poległych, wspierać się nawzajem, żyć razem dalej" – zaznaczył szef UKGK. – Tylko w ten sposób będziemy mogli nie tylko przeżyć ranę wojny, ale także przekształcić cierpienie w działanie – działanie miłosierdzia i miłości”.

Ponadto zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego wspomniał o pielgrzymce pracowników służby zdrowia do Soboru Patriarchalnego w Kijowie, która odbyła się dzisiaj, 10 sierpnia. Nazwał lekarzy i ratowników medycznych "zranionymi uzdrowicielami", którzy "noszą na sobie rany wojny, ale jednocześnie leczą rany innych". Podkreślił znaczenie duszpasterstwa pracowników służby zdrowia i jego rozwoju.

Abp Szewczuk ogłosił również obchody 30-lecia odnowienia metropolii kijowskiej i 20-lecia powrotu siedziby Ojca i Głowy UGKK do stolicy, które odbędą się 17 sierpnia w Soborze Patriarchalnym.

"Wracając wówczas do Kijowa, patriarcha Lubomyr wygłosił manifest jedności i współpracy ukraińskich Kościołów chrztu św. Włodzimierza pod hasłem "Jeden lud Boży w kraju na wzgórzach kijowskich”. Wtedy zaprosił naszych prawosławnych braci do współpracy – od wzajemnej walki do prymatu w miłości – przypomniał abp Szewczuk. – W ramach konferencji naukowej chcemy zrozumieć słowa mojego wielkiego poprzednika, odnowić je i unowocześnić w realiach obecnego życia kościelnego, społecznego i państwowego".

Abp Szewczuk ogłosił również, że dzień wcześniej, 16 sierpnia, odbędzie się pielgrzymka młodzieży. "Zapraszam wszystkich do udziału w tych głębokich i ważnych wydarzeniach” – wezwał. „Nie tylko wspominamy przeszłość – budujemy przyszłość" – wskazał zwierzchnik ukraińskich grekokatolików.

