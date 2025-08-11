"Polska dla Polaków, Polacy dla Polski". Wkrótce wielki marsz antyimigracyjny

Organizatorami marszu, który 6 września odbędzie się w Warszawie jest Stowarzyszenie Marsz Niepodległości i Młodzież Wszechpolska, choć niewykluczone, że dołączą inne organizacje.

twitter

"Bez zdecydowanej społecznej reakcji rząd nie podejmie właściwych w tej sprawie działań"

Mec. Bartosz Malewski, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, w rozmowie z DoRzeczy.pl, przypomniał, że "od kilku lat polska granica z Białorusią jest forsowana siłą przez nielegalnych imigrantów". "Rządzący dziś politycy jeszcze niedawno nosili im pizzę, a sam obecny premier nazywał »biednymi ludźmi, którzy potrzebują pomocy«." – zwrócił uwagę.

Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości zauważył, że "ten kryzys nie ustaje". "Od dłuższego już czasu Niemcy po cichu podrzucają nam imigrantów, których tożsamości i historii nie znamy i nie wiemy czy byli kiedykolwiek w Polsce. Rząd zareagował dopiero po spontanicznych społecznych reakcjach Polaków na granicy" – mówił.

Mec. Bartosz Malewski podkreślił, że "temat imigracji nie jest wcale nowy i nie chodzi nam jedynie o imigrację nielegalną, a również tę »legalną«. "My – środowisko narodowe – zajmujemy jasne stanowisko w tym temacie od lat. Protestowaliśmy w 2014 kiedy rząd Platformy Obywatelskiej zgodził się na ówczesną wersję paktu migracyjnego. Krytykowaliśmy również PiS, który zapisał się w historii III RP jako ten rząd, który wpuścił do Polski największą liczbę imigrantów" – przypomniał.

Nasz rozmówca wskazał, że "protestujemy przeciwko masowej imigracji, bo masowa imigracja zawsze wiąże się drastycznym spadkiem bezpieczeństwa". "Tę oczywistą konsekwencję doskonale znamy z doświadczeń Europy Zachodniej, gdzie rdzenni Europejczycy doświadczają przemocy i dominacji kulturowej ze strony imigrantów. Pokazują to również ostatnie przykre wydarzenia w Polsce, jak historia z Torunia czy z Nowem. Chcemy to powstrzymać. Bez zdecydowanej społecznej reakcji rząd nie podejmie właściwych w tej sprawie działań" – wyjaśnił.

Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości zwrócił uwagę, że "moment manifestacji nie jest przypadkowy". "To właśnie we wrześniu, dokładniej 12 września, 342 lata temu, król Polski Jan III Sobieski zwyciężył nawałę turecką pod Wiedniem, ratując tym samym Europę przed Islamem. Nie dokonało się to imię własnych, partykularnych interesów, a w imię obrony wartości ówczesnej Europy. Właśnie tak pojmujemy solidarność europejską – protestujemy, by uratować to, co dla nas ważne: naszą codzienność, taką, jaka ona jest – bezpieczną, spokojną, chrześcijańską Polskę. Europę także" – tłumaczył.

"Polska dla Polaków, Polacy dla Polski". 6 września marsz antyimigracyjny

Marsz "Polska dla Polaków, Polacy dla Polski" odbędzie się 6 września w Warszawie. Wyruszy o godz. 13:00 sprzed przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce – ul. Jasna 14/3. Demonstracja zakończy się pod Sejmem.

Organizatorzy podkreślają, że trasa marszu "Polska dla Polaków, Polacy dla Polski" ma charakter symboliczny i nawiązuje do realiów polskiej polityki. Organizatorzy wskazują, że "Komisja Europejska narzuca nam migrantów poprzez mechanizm relokacji oraz tzw. pakt migracyjny, a Sejm jest jedynie wykonawcą zagranicznej polityki". "W pobliżu znajduje się również Ambasada Niemiec, którego to państwo nielegalnie przerzuca nam imigrantów przez granicę, wyjaśnili przeciwnicy masowej migracji" – dodają.

twitter

Marsz, który 6 września odbędzie się w Warszawie, będzie zwieńczeniem ponad trzydziestu manifestacji antyimigracyjnych, które odbywają się w całym kraju pod hasłem "Polska dla Polaków".

Czytaj też:

Bosak pyta rządzących o Ukraińców. "Czy otrzymamy raport?"Czytaj też:

Polska a pakt migracyjny. Zajączkowska-Hernik: Rząd ordynarnie kłamie