Kolejne spotkanie ws. Ukrainy. Rzecznik rządu dostał pytanie o udział Tuska

Prezydent Donald Trump zorganizował w środę spotkanie z liderami UE i NATO przed szczytem Trump-Putin zaplanowanym na 15 sierpnia. Spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z Władimirem Putinem będzie miało miejsce w Anchorage na Alasce w formacie jeden na jeden — przekazała rzecznik Białego Domu Karoline Leavitt.

Jak dodała, prezydent Trump jest ma zamiar zakończyć wojnę na Ukrainie. Polskę na spotkaniu reprezentował Karol Nawrocki, o czym poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Z kolei rzecznik rządu stwierdził, że planowane jest jeszcze jedno spotkanie z udziałem kilkunastu liderów europejskich, w którym ma wziąć udział premier Donald Tusk.

Trzy spotkania

Adam Szłapka poinformował w rozmowie z PAP, że w środę w sprawie Ukrainy zaplanowano trzy odrębne rozmowy.

Pierwsza odbyła się w wąskim gronie liderów państw europejskich z udziałem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Polskę reprezentował w niej premier Donald Tusk. Tematem spotkania było uzgodnienie wspólnego stanowiska Europy przed piątkową rozmową Donalda Trumpa z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Drugim punktem dnia była telekonferencja przywódców europejskich z Donaldem Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim, podczas której przedstawiono europejskie stanowisko. W tym formacie Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki.

Jak przekazał rzecznik rządu, po zakończeniu tego spotkania zaplanowano jeszcze trzecią rozmowę, tym razem z udziałem kilkunastu europejskich liderów, w której uczestniczył również premier Tusk.

Posiedzenie "koalicji chętnych"

W okolicach godziny 16.30 zaplanowane jest kolejne spotkanie, tym razem wirtualne posiedzenie "koalicji chętnych" – porozumienia 33 państw zainicjowanego 2 marca przez premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera. Grupa, kierowana przez Niemcy, Francję i Wielką Brytanię, opracowuje długoterminową strategię wsparcia militarnego Ukrainy, zapewnienia stałych dostaw uzbrojenia oraz działań zmierzających do zakończenia wojny.

Prezydenci USA i Rosji, Donald Trump i Władimir Putin, mają spotkać się w najbliższy piątek 15 sierpnia w amerykańskiej bazie wojskowej Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce.

