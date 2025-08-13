Spotkanie jednak bez Tuska? Prezydent Nawrocki rozmawia z Trumpem o Ukrainie

Spotkanie odbyło się w ramach przygotowań do rozmów na Alasce, które mają poprzedzić bezpośrednie spotkanie Trumpa z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Jak poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, cytowany przez Wirtualną Polskę, w rozmowach nie uczestniczył premier Donald Tusk, choć wcześniej Kancelaria Premiera zapowiadała jego udział w konsultacjach z liderami UE i prezydentem Ukrainy. Ostatecznie doszło prawdopodobnie do dwóch osobnych rozmów – jedna z udziałem Trumpa, druga bez niego.

Rozpoznawczy charakter spotkania na Alasce

Donald Trump zapowiedział, że spotkanie z Putinem na Alasce będzie miało charakter "rozpoznawczy" i ma służyć ustaleniu warunków ewentualnego zawieszenia broni. W ubiegłym tygodniu prezydent USA wywołał w Kijowie i stolicach europejskich spore zaniepokojenie sugerując, że porozumienie pokojowe mogłoby wymagać "pewnej wymiany terytoriów".

Tymczasem, jak poinformował dzisiaj rzecznik prezydenta Ukrainy, Wołodymyr Zełenski przebywa w Berlinie, gdzie miał spotkać się z kanclerzem Friedrichem Merzem, a następnie wziąć udział w wideokonferencji z liderami Niemiec, Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Polski i Unii Europejskiej. W dyskusji miał uczestniczyć również sekretarz generalny NATO Mark Rutte, a o godzinie 15:00 miał dołączyć Donald Trump oraz wiceprezydent USA J.D. Vance.

Posiedzenie "koalicji chętnych"

W okolicach godziny 16.30 zaplanowane jest kolejne spotkanie, tym razem wirtualne posiedzenie "koalicji chętnych" – porozumienia 33 państw zainicjowanego 2 marca przez premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera. Grupa, kierowana przez Niemcy, Francję i Wielką Brytanię, opracowuje długoterminową strategię wsparcia militarnego Ukrainy, zapewnienia stałych dostaw uzbrojenia oraz działań zmierzających do zakończenia wojny.

Prezydenci USA i Rosji, Donald Trump i Władimir Putin, mają spotkać się w najbliższy piątek 15 sierpnia w amerykańskiej bazie wojskowej Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce.

