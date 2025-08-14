Trump sprzeciwił się obecności Zełenskiego na Alasce. Oto powód

Jak zauważono w artykule, europejscy politycy początkowo zabiegali o bezpośrednią reprezentację na spotkaniu na Alasce, w którym wezmą udział również sekretarz stanu USA Marco Rubio i minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. Zaproponowano kandydaturę sekretarza generalnego NATO Marka Rutte lub innego europejskiego przywódcy, a także Zełenskiego.
Jednak po rozmowach telefonicznych między Merzem a Trumpem Europejczycy wycofali się z tego żądania, publicznie wzywając Zełenskiego do wzięcia udziału w negocjacjach z Putinem.
"Według osób zaznajomionych ze sprawą, Trump wyraził obawy, że obecność Zełenskiego na samym początku może pokrzyżować rozmowy” – zauważono w publikacji.
Jednocześnie, według niemieckich urzędników, którzy zorganizowali konferencję, Trump zgodził się, że po spotkaniu z Putinem najpierw zrelacjonuje rozmowę Zełenskiemu, a następnie europejskim przywódcom. Amerykański przywódca zapewnił prezydenta Ukrainy i europejskich sojuszników, że podczas spotkania z Putinem na Alasce nie będzie omawiał podziału terytorialnego Ukrainy i że jego celem jest wypracowanie porozumienia o zawieszeniu broni.
Szczyt na Alasce
Donald Trump i Władimir Putin spotkają się w Anchorage na Alasce, ogłosiła rzecznik Karoline Leavitt.
– W piątek rano prezydent Donald Trump uda się w podróż przez kraj do Anchorage na Alasce, aby odbyć dwustronne spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem – powiedziała rzecznik Białego Domu Karoline Leavitt podczas konferencji prasowej.
Z medialnych przecieków wynika, że ewentualny układ zakłada rozejm na kilkadziesiąt lat, nieformalne uznanie przez Kijów rosyjskiego władztwa nad Donbasem łącznie z jego częścią, która pozostaje pod kontrolą armii ukraińskiej. Miałoby się to odbyć na zasadach "wymiany". Może chodzić o region Sum i na północ od Charkowa, gdzie stacjonują siły rosyjskie. Na pozostałych terytoriach linia rozgraniczenia ma biec wzdłuż obecnej linii frontu.
