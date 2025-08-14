Tusk: W kwestii bezpieczeństwa musimy być zjednoczeni

W czwartek premier wziął udział w oddaniu wystawy "Zjednoczeni, niezwyciężeni" w Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920. Podczas spotkania z dziennikarzami Donald Tusk mówił dużo o potrzebie jedności w obliczu zagrożenia ze strony Rosji.

– Możemy się różnić i to zupełnie zrozumiałe, w różnych sprawach. Możemy się spierać, tak jak się spierają ludzie najbliżsi sobie, w rodzinach, wiadomo, w polityce jest podobnie i demokracja polega na tym, że będziemy spierać się o tysiące mniej i ważnych spraw, i tych bardzo ważnych, ale w kwestii bezpieczeństwa, wspólnego działania wobec zagrożeń, a one dzisiaj pojawiły się znowu od Wschodu, musimy być zjednoczeni – powiedział szef rządu.

Rosyjski imperializm znów zagraża Europie

Tusk podkreślał, że w obecnych czasach "musimy działać wspólnie", ponieważ "to, co dzieje się dziś i to, co będzie się działo w najbliższych dniach, tygodniach i miesiącach, to wielka rozgrywka dyplomatyczna (...) także o przyszłość Polski i bezpieczeństwo Europy".

– Wojna trwa, tam w Ukrainie, zauważmy zresztą, że aktorzy są podobni. Jest zagrożenie ze strony Rosji, jest uderzenie w państwo ukraińskie, przecież stosunkowo młode. Jest Polska, która od początku stoi na straży własnej niepodległości i Europy przed tym zagrożeniem, która wspiera Ukrainę w tej konfrontacji, ale analogia jest niestety też poważniejsza – powiedział.

– Historyczna, trwała, taka właściwie nigdy niezmieniona strategia rosyjska nadal polega na tym, aby uzyskać, utrzymać, zdobyć kontrolę nad tą częścią świata. I to będzie także przedmiotem tych zbliżających się negocjacji, rozmów. Tak ważne jest, abyśmy byli jako Polacy w tym czasie zjednoczeni wokół tych spraw, aby Europa i Zachód były zjednoczone i żebyśmy nie dali się nikomu rozegrać. Tak jak wówczas, w dniach cudu nad Wisłą – dodał premier.

