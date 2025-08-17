Przyszło nowe

Poza tym mamy tu, mówiąc językiem fachowym, „niski próg percepcji”, łatwo rzecz zmieścić w jednym memie. Kasa, luksusy, klasa panująca się pasie – każdy chwyta w lot.

Zacznijmy jednak od obserwacji, która wielu umknęła. Sprawa jachtów, solariów, jacuzzi i innych dóbr, którymi obdarowała władza kolesiów i cwaniaków z funduszu mającego służyć „wspieraniu innowacyjności i konkurencyjności”, to skandal zupełnie nowego typu. Skandal, którego nie ujawnił nikt konkretny. Nie było tym razem żadnego podsłuchu, „wycieku” tajemnic, konkretnego „whistleblowera”. Nie ma nawet komu tego przypisać, jak uczyniła to propaganda liberalnej lewicy w wypadku „listy Wildsteina” czy „aplikacji Mateckiego”.