Opinie
  • Rafał A. ZiemkiewiczAutor:Rafał A. Ziemkiewicz

Przyszło nowe

Dodano: 
Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz Źródło: PAP / Tomasz Gzell
PŁYWANIE W KISIELU | O skandalu KPO będziemy mówić długo, bo sprawa jest bardzo rozwojowa. Wciąż przed nami wiedza o tym, jak pieniądze z europejskiego długu rozdysponowano między tzw. ludzi kultury, elity akademickie czy dilerów sprzętu medycznego – „branża HORECA” to dopiero początek.

Poza tym mamy tu, mówiąc językiem fachowym, „niski próg percepcji”, łatwo rzecz zmieścić w jednym memie. Kasa, luksusy, klasa panująca się pasie – każdy chwyta w lot.

Zacznijmy jednak od obserwacji, która wielu umknęła. Sprawa jachtów, solariów, jacuzzi i innych dóbr, którymi obdarowała władza kolesiów i cwaniaków z funduszu mającego służyć „wspieraniu innowacyjności i konkurencyjności”, to skandal zupełnie nowego typu. Skandal, którego nie ujawnił nikt konkretny. Nie było tym razem żadnego podsłuchu, „wycieku” tajemnic, konkretnego „whistleblowera”. Nie ma nawet komu tego przypisać, jak uczyniła to propaganda liberalnej lewicy w wypadku „listy Wildsteina” czy „aplikacji Mateckiego”.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Księgarnia Do RzeczyKsiążki Rafała A. Ziemkiewicza
można kupić w Księgarni Do RzeczyZapraszamy
Czytaj także