"Neomarksiści z Brukseli". Abp Jędraszewski o LGBT

Na początku Mszy św. wszystkich uczestników liturgii powitał ks. Mariusz Słonina. – Gromadzi nas wszystkich tajemnica ukryta w dziele wielkiego artysty Wita Stwosza. To tajemnica, która opromienia nasze życie, niesie nadzieję, że po dobrym i uczciwym życiu czeka na nas w bramach raju Maryja Wniebowzięta – mówił administrator parafii Mariackiej.

Puste groby Jezusa i Maryi

W czasie homilii abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę na dwa skarby Jerozolimy – puste groby Pana Jezusa i Jego Matki – Maryi. Pierwszy znajduje się nieopodal Kalwarii, a drugi tradycja umiejscawia w okolicach Getsemani.

– Chrystus musiał zwyciężyć. Musiał pokonać śmierć, grzech i szatana. Musiał zmartwychwstać, bo jest Synem Bożym – mówił metropolita krakowski, zaznaczając, że to tłumaczy, dlaczego Chrystusowy grób jest pusty. Arcybiskup zauważył, że kiedy inni wątpili, to Maryja wierzyła, że Jej Syn – Jezus jest Synem Bożym i wierzyła w Jego zmartwychwstanie. – Była jedyną osobą, która niosła w sobie całą nadzieję rodzącego się wówczas pod krzyżem Kościoła. I stąd tak głęboko była związana z tajemnicą Jego wniebowstąpienia – zaznaczył metropolita, dodając, że Maryja wierzyła także, że "przyjdzie dzień, kiedy Pan Jezus, przygotowawszy miejsce również dla Niej, weźmie Ją do swojej chwały".

Arcybiskup przywołał fragmenty apokryfu "Transitus". – Kościół od wieków żyje tą prawdą, że Najświętsza Maryja Pana z ciałem i duszą została wzięta do Nieba i po Chrystusie, jako pierwsza Ewa, cieszy się pełnią chwały niebieskiej, której jako Jej dzieci spodziewamy się dostąpić w dniu ostatnim – mówił, zauważając, że tą prawdą żyją chrześcijanie z pokolenia na pokolenie, wyrażając ją w rozlicznych rzeźbach, obrazach, pieśniach, poezji. Jako przykład wskazał ołtarz Wita Stwosza w bazylice Mariackiej.

Metropolita zwrócił uwagę na ks. Ignacego Skorupkę, który był bohaterem Bitwy Warszawskiej w 1920 r. i poprosił arcybiskupa warszawskiego, by mógł pójść na front razem z batalionem młodzieży gimnazjalnej. Abp Marek Jędraszewski zacytował wspomnienia podporucznika Słowikowskiego, który nazwał ks. Skorupkę "ojcem duchowym zwycięstwa" nad armią bolszewicką: "Czyż to nie dziwne zrządzenie Boskie, iż pierwsza kula wroga zabrała go z tego świata? Może ofiara jego życia potrzebna była dla naszego zwycięstwa?". – Został jako wspaniały bohater, który miał odwagę iść ze swoimi żołnierzami, by walczyć o Polskę, by walczyć o chrześcijańską wiarę, tak bardzo wówczas zagrożoną, by innych umacniać na duchu, by wlewać nadzieję – mówił metropolita krakowski.

Abp Jędraszewski: Chce się utworzyć "podatną masę"

Przywołał też raport prezydenckiej Rady ds. Rodziny, Edukacji i Wychowania, noszący tytuł "U podstaw. Rodzina – szkoła – wychowanie". Dokument ten zwraca uwagę na dramatyczną sytuację demograficzną w Polsce a także na zmiany w edukacji, które zdążają do "zdemontowania polskiej tożsamości" poprzez ograniczanie przedmiotów w szkole, które budują świadomość i tożsamość, czyli historii, języka polskiego oraz religii. – Szkoła zamiast uczyć, kształcić, formować, wychowywać ma produkować absolwentów w duchu poprawności politycznej, multikulturowej, tzw. tożsamości europejskiej, budowanej na tzw. prawach mniejszości i na przywilejach dla środowisk LGBT – mówił abp Marek Jędraszewski, podkreślając, że wychowanie i formowanie dzieci i młodzieży jest tak ważną sprawą, jak to, co wiąże się z pojęciem bezpieczeństwa energetycznego, żywnościowego czy militarnego.

– Chce się nas niejako od wewnątrz rozbroić i utworzyć "podatną masę" na wszystko, co zdecydują neomarksiści z Brukseli – dodawał, zauważając, że zagrożone jest istnienie bytu narodowego poprzez "odejście od prawdy o człowieku stworzonym przez Pana Boga na obraz i podobieństwo Boże". W tym kontekście przywołał nauczanie Soboru Watykańskiego II o tym, że "stworzenie bez Boga zanika". – Człowiek bez Boga traci swoją tożsamość, swoje najbardziej istotne cechy człowieczeństwa. Człowiek bez nadziei w to, że będzie chwała niebieska jest wydany na łup bez nadziei, na błąkanie się bez celu, na zagubienie się – zaznaczył, podkreślając, że święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny pokazuje, kim jest człowiek i jakiej idei, jakiego kształtu życia powinien bronić. – Jesteśmy postawieni w bardzo dramatycznej sytuacji i nieodpowiedzialnością byłoby milczeć o tym i udawać, że tego dramatycznego momentu nie ma. On jest. I to, co się dzieje dzisiaj, to wielkie zmaganie o Polskę – mówił metropolita.

Zakończył słowami znanej pieśni:

My chcemy Boga, Panno święta!

O, usłysz naszych wołań głos!

Miłości Bożej dźwigać pęta,

To nasza chluba, to nasz los.





My chcemy Boga w rodzin kole,

W troskach rodziców, dziatek snach.

My chcemy Boga w książce, w szkole,

W godzinach wytchnień, w pracy dniach.





My chcemy Boga w naszym kraju,

Wśród starodawnych polskich strzech.

W polskim języku i zwyczaju,

Niech Boga wielbi Chrobry, Lech.





Błogosław słodka Pani!

Błogosław wszelki stan!

My chcemy Boga! My poddani!

On naszym Królem, On nasz Pan.

Przed błogosławieństwem, zgodnie z tradycją, arcybiskup pobłogosławił kwiaty i zioła przyniesiona przez wiernych.

Czytaj też:

Abp Jędraszewski: Europa i świat patrzą na chrześcijańskie świadectwo PolskiCzytaj też:

Abp Jędraszewski uderza w rząd. "Pluli na polskich żołnierzy"