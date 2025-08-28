Kto nam to "zafundował"?

Artykuł o tym, że Europa ma najdroższy gaz na świecie, a Polska ma najdroższy gaz w Europie, czyli – nie inaczej – Polska do wielu innych fatalnych "naj" na swoim koncie może właśnie dopisać kolejne: najdroższy gaz na świecie.

Inna sprawa, że Polska nigdy nie dysponowała tanim gazem – ze względu na swą, trwającą przez długie lata zależność od gazu z Rosji (a przedtem z ZSRS), który to gaz Moskwa "od zawsze" bez skrupułów wykorzystywała do drenowania kieszeni Polaków, więc sprzedawała nam go po jednych z najwyższych, jeśli nie wprost po najwyższych cenach w Europie; w każdym razie znacznie drożej niż np. leżącym dalej od ich źródeł gazu Niemcom.