"W zamian za to dostajemy nic". Mentzen uderza w Ukrainę

W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że w tzw. „koalicji chętnych”, której przedstawiciele spotykali się w poniedziałek w Waszyngtonie, Polskę od dłuższego czasu reprezentuje rząd. Prezydent dodał, że to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapraszał liderów europejskich na rozmowy w Białym Domu.

Mentzen uderza w Ukrainę

Do słów prezydenta Karola Nawrockiego odniósł się jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen.

– Jeżeli rzeczywiście Karol Nawrocki ma rację i ludzi z Europy na spotkanie do Waszyngtonu zapraszał prezydent Zełenski, to jeżeli zaprosił on Finlandię, Niemcy, Francję, Wielką Brytanię i Włochy, a nie zaprosił Polski, to chyba niezbyt dobrze doświadczył Ukrainie – ocenił.

Podkreślił, że prawdę mówiąc w ogóle go to nie dziwi. – Od samego początku mówiłem, że my tam wysyłamy im tyle broni, amunicji, pieniędzy, przyjmujemy tych uchodźców i w zamian za to dostajemy nic – podkreślił.

Sławomir Mentzen dodał, że "polscy politycy zupełnie otwarcie mówili, że oni oczekują w zamian wdzięczności, oczekują dobrych słów, oni się cieszą, że cały świat mówi na nich, że są mocarstwem, imperium humanitarnym i że wszyscy nam to tak zapamiętają". – Że jak za parę lat będą toczyły się rozmowy pokojowe, potem jakaś odbudowa Ukrainy, to Polska będzie przy tym stole i będzie na uprzywilejowanej pozycji, dlatego że tak im wtedy pomogliśmy. No to właśnie widzimy, jak wygląda ta uprzywilejowana pozycja – podsumował.

Spotkanie w Białym Domu bez przedstawiciela Polski

W poniedziałek w Białym Domu prezydent USA Donald Trump spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Następnie odbyło się spotkanie, w którym – poza Donaldem Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim – uczestniczyli: przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb. Zabrakło przedstawiciela Polski.

Wcześniej – w piątek – Donald Trump spotkał się na Alasce z Władimirem Putinem.

