Sikorski składa życzenia Ukrainie. "Koniec z gułagiem, koniec z Wielkim Głodem, koniec z rusyfikacją"

24 sierpnia Ukraina świętuje Dzień Niepodległości. W tym roku przypada jego 34. rocznica, która ze względu na toczącą się kolejny rok z rzędu wojnę z Rosją, przybrała międzynarodowy charakter.

Polski MSZ złożył Ukraińcom życzenia

W niedzielę, dzień 34. rocznicy niepodległości Ukrainy, polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski na swoim profilu w mediach społecznościowych skierował oficjalne życzenia do Ukraińców, pisząc: "Bądź silna, Ukraino. Koniec z gułagiem, koniec z Wielkim Głodem, koniec z rusyfikacją. Chwała Ukrainie". Sikorski podkreślił w ten sposób znaczenie wolności i niezależności Ukrainy, przypominając o bolesnej historii kraju.

Odpowiedział mu szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha, wyrażając wdzięczność za polską solidarność z Ukrainą. "Dziękuję za solidarność z Ukrainą w naszej walce o niepodległość, wolność i wspólne europejskie bezpieczeństwo. Dziękujemy Polsce i Polakom za wasze niezachwiane wsparcie" – napisał Sybiha, dodając w języku polskim: "Dziękujemy, Polsko! Dziękujemy, Przyjaciele!".

Ważne przesłanie Wołodymyra Zełenskiego

– Ukraina jeszcze nie zwyciężyła, ale na pewno nie przegrywa. Ukraina wywalczyła swoją niepodległość. Ukraina nie jest ofiarą, jest wojownikiem. Ukraina nie prosi, ona proponuje – sojusz i partnerstwo, najlepszą armię w Europie, zaawansowane technologie obronne, doświadczenie odporności – mówił Zełenski w specjalnym przesłaniu z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy podkreślając, że jego kraj nie jest już postrzegany jako "ubogi krewny", lecz jako ważny partner Europy.

Przemawiając w sercu Kijowa, na Majdanie Niepodległości, Zełenski przypomniał, że miejsce to jest świadectwem zdolności narodu do przetrwania nawet największych prób, w tym rosyjskiej agresji, która trwa od 2022 roku. – Pewnego dnia ta odległość między Ukraińcami zniknie i znów będziemy razem jako jedna rodzina, jako jeden kraj. To tylko kwestia czasu. Ukraina wierzy, że potrafi to osiągnąć – osiągnąć pokój, pokój na całej swojej ziemi – podkreślił prezydent.

