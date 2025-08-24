"Ukraina nie prosi, ona proponuje". Przesłanie Zełenskiego w Dniu Niepodległości Ukrainy

– Ukraina jeszcze nie zwyciężyła, ale na pewno nie przegrywa. Ukraina wywalczyła swoją niepodległość. Ukraina nie jest ofiarą, jest wojownikiem. Ukraina nie prosi, ona proponuje – sojusz i partnerstwo, najlepszą armię w Europie, zaawansowane technologie obronne, doświadczenie odporności – mówił Zełenski podkreślając, że kraj nie jest już postrzegany jako "ubogi krewny", lecz jako ważny partner Europy.

Symboliczna sceneria przemówienia

Przemówienie odbyło się w sercu Kijowa, na Majdanie Niepodległości, miejscu, które stało się symbolem ukraińskiej walki o wolność – od Pomarańczowej Rewolucji w 2004 roku po Rewolucję Godności w latach 2013–2014.

Zełenski przypomniał, że Majdan to świadectwo zdolności narodu do przetrwania nawet największych prób, w tym rosyjskiej agresji, która trwa od 2022 roku. – Pewnego dnia ta odległość między Ukraińcami zniknie i znów będziemy razem jako jedna rodzina, jako jeden kraj. To tylko kwestia czasu. Ukraina wierzy, że potrafi to osiągnąć – osiągnąć pokój, pokój na całej swojej ziemi – podkreślił prezydent.

Zełenski nie zapomniał o żołnierzach, ochotnikach i wszystkich obywatelach wspierających wysiłek wojenny. – Dziękuję wam wszystkim za to, co już przeszliśmy i za tę Ukrainę, którą razem tworzymy. Za tę Ukrainę, która dojrzała 24 lutego 2022 roku. Wzięła los w swoje ręce, wzięła do ręki broń. Nie miała czasu się wahać ani prawa się bać. I naprawdę zatrzymała drugą armię świata, niszcząc mit o jej niezwyciężoności – powiedział Zełenski.

Polska świętuje Dzień Niepodległości Ukrainy

Od piątku w całej Polsce odbywają się imprezy z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. Największe wydarzenie zaplanowano 24 sierpnia w Warszawie. Uroczystości rozpoczną się na Placu Zamkowym o godzinie 17:00. "Ukraina walczy – my ją wspieramy. To nie tylko święto. To nasza jedność. (…) To nie będzie formalna uroczystość. To głos milionów Ukraińców, którzy każdego dnia walczą o prawo do życia w wolnym kraju", można przeczytać na stronie promującej zaplanowane na ten dzień uroczystości w stolicy.

Wydarzenie, jak zapewniają organizatorzy, ma być okazją dla mieszkających w Polsce Ukraińców do podziękowania żołnierzom za ich odwagę i poświęcenie oraz oddania hołdu poległym. Fundacja "Stand With Ukraine" oraz inicjatywa społeczna "Euromaidan-Warszawa" zaplanowali na ten dzień również wręczenie nagrody "Stand with Ukraine Awards", wyróżnienia ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego dla Polaków, którzy wspierają Ukrainę.

