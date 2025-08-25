"Jeśli będzie tak sprawny, wygra w 2030 roku". Tygodnik o Nawrockim

Karol Nawrocki na urząd prezydenta RP został zaprzysiężony 6 sierpnia. Od tego czasu zgłasza własne projekty ustaw, np. ten dotyczący tzw. zerowego PIT dla rodzin z minimum dwójką dzieci. Dodatkowo zdążył zawetować dwie, kontrowersyjne ustawy. Jedna z nich to tzw. ustawa wiatrakowa, zawierające też zapisy związane z mrożeniem cen prądu oraz ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy.

Energię, jaką w pierwszych tygodniach zaprezentował nowy prezydent, docenia nawet niesprzyjający prawicy tygodnik "Newsweek". "Zapamiętajcie, że przeczytaliście/przeczytałyście to tutaj po raz pierwszy. Karol Nawrocki już zaczął kampanię przed wyborami w 2030 r., a jeśli nadal będzie tak sprawny, to reelekcję wygra w pierwszej turze. Już chyba nikt nie wierzy w to, że prezydentem został polityk tej miary co Andrzej Duda. Karol Nawrocki wszedł do pałacu razem z drzwiami i niewidzianą od dawna w tym gmachu energią. W czasie, gdy jego poprzednik co najwyżej przeniósłby dmuchanego kraba z miejsca na miejsce, narobił rabanu przemówieniami (tylko dlaczego tak krzyczy?), projektami ustaw i, tak to nazwijmy, sposobem bycia" – przekonuje Michał Szadkowski.

Wszystkie wady Nawrockiego

Autor twierdzi, że prezydent jest "kibolem" jednak zaznacza, że takiej właśnie "twardej" postawy oczekują dziś Polacy. "Działania prezydenta wyglądają na przemyślane i spójne. Kibol, który bił się w ustawkach, wymusił kawalerkę od starszego człowieka i brał udział w sutenerskim biznesie w Grand Hotelu, byłby dla publiczności niewiarygodny, gdyby po objęciu urzędu zaczął cytować Edmunda Burke’a, opowiadać o faworytach Konkursu Chopinowskiego i zachwalać spécialité de la maison swojej ulubionej restauracji w Gdańsku, odznaczonej trzema gwiazdkami Michelina, rzecz jasna" – czytamy.

Tygodnik twierdzi, że wszystkie działania prezydenta, począwszy od aktywności legislacyjnej, po zapowiedź Rady Gabinetowej, to ogromny problem dla rządu. "Zakładam się, że ta ofensywa Nawrockiego okaże się boleśnie skuteczna. Za chwilę prezydent zacznie się cieszyć w sondażach poparciem zdecydowanie przewyższającym to podczas wyborów" – wieszczy publicysta.

